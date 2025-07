Porsche 911 Cup 992.2: debutto ufficiale nella stagione 2026

(Adnkronos) - La nuova Porsche 911 Cup basata sulla generazione 992.2 è pronta a entrare in pista a partire dalla stagione 2026. Dopo un lungo e approfondito sviluppo, il modello destinato alle competizioni monomarca del marchio tedesco è ormai vicino alla presentazione ufficiale. Il veicolo sarà impiegato nella Porsche Mobil 1 Supercup e in diverse serie Carrera Cup a livello globale. Il progetto ha preso forma nei laboratori di Porsche Motorsport a Weissach all’inizio del 2024. La nuova Porsche 911 Cup non sarà un semplice aggiornamento: l’intero pacchetto tecnico è stato rivisitato, dalla meccanica all’aerodinamica. In particolare, il frontale è stato ricalibrato per ottimizzare i flussi e migliorare la guidabilità. Interventi mirati hanno inoltre interessato il sistema frenante, la trasmissione, l’elettronica di bordo, la sicurezza generale e, naturalmente, il motore boxer a sei cilindri. I test di sviluppo si sono svolti su tre circuiti tra i più esigenti al mondo. Anche per questa generazione, il fornitore ufficiale di pneumatici sarà Michelin. Una delle novità più rilevanti è l’adozione di un carburante a basso impatto ambientale: la 911 Cup 992.2 utilizzerà lo stesso eFuel già sperimentato nella stagione 2025 della Porsche Mobil 1 Supercup. Questa miscela ad alte prestazioni è composta per il 79,7% da componenti rinnovabili, come il MtG (methanol-to-gasoline) e bioetanolo da scarti e residui. Un dato curioso: le 911 GT3 Cup vengono assemblate insieme ai modelli stradali nello storico impianto di Zuffenhausen. Solo l’attuale generazione 992.1, introdotta nel 2021, è stata costruita in 1.130 unità, con un tempo di produzione per ogni esemplare inferiore alle otto ore. [email protected] (Web Info)