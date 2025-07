Roma, 18enne ustionato mentre accende barbecue sul terrazzo: è grave

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Un ragazzo, appena 18enne, è rimasto ustionato mentre accendeva il barbecue sul terrazzo condominiale usando una bottiglia contenente del liquido infiammabile. È accaduto in via Sirolo a Roma e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma San Basilio. Da una prima ricostruzione c'è stato un ritorno di fiamma con l'esplosione della bottiglietta e il giovane è rimasto ustionato alla parte superiore del corpo. Trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I, è ricoverato in prognosi riservata per ustioni di secondo grado. [email protected] (Web Info)