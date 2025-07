Roma, scontro fra 4 auto sulla Casilina: feriti i conducenti

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti alle 6.40 in via Casilina, all'angolo con via del Grano per un incidente stradale che ha visto coinvolte 4 auto. Nello scontro si registrano feriti, trasportati in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. [email protected] (Web Info)