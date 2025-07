‘The twisted tale of Amanda Knox’, arriva la serie sull’omicidio di Meredith Kercher

(Adnkronos) - Uno dei casi giudiziari più controversi e seguiti della cronaca nera italiana degli anni 2000 prende vita in una miniserie. Il 20 agosto arriva su Disney+ 'The twisted tale of Amanda Knox', che racconta come Knox "sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e il suo percorso per conquistare la libertà", si legge sulla sinossi. La stessa Amanda Knox è tra i produttori insieme a Monica Lewinsky, l'ex stagista alla Casa Bianca che è stata coinvolta nello scandalo 'Sexgate' con l'allora presidente Bill Clinton. Al centro della storia c'è l'omicidio di Meredith Kercher, studentessa britannica di 21 anni in Erasmus a Perugia, fu trovata morta nel 2007 nella casa che condivideva con altri studenti. L’omicidio, avvenuto per soffocamento e accoltellamento, ha suscitato grande clamore mediatico, anche per il coinvolgimento di Amanda Knox, coinquilina americana, e del suo fidanzato dell'epoca Raffaele Sollecito. I due sono stati inizialmente condannati, poi assolti definitivamente nel 2015 dopo anni di processi e appelli. L’unico condannato in via definitiva è stato Rudy Guede, riconosciuto come autore materiale dell’omicidio. La serie - che debutterà con i primi due episodi, seguiti da uno a settimana, in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese - vede tra i protagonisti Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei. 'The twisted tale of Amanda Knox' è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg (This Is Us) è creatore ed executive producer. Tra gli executive producer anche Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield (The Littlefield Company), Monica Lewinsky (Alt Ending Productions), Amanda Knox & Chris Robinson (Knox Robinson Productions) e Michael Uppendahl, che è anche regista. [email protected] (Web Info)