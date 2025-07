TikTok, nuove funzionalità per famiglie e community: focus su sicurezza adolescenti

(Adnkronos) - TikTok annuncia una serie di funzionalità che guardano soprattutto ad adolescenti e famiglie, con un focus sulla sicurezza degli utenti. Ricordando come gli account degli adolescenti includono già oltre 50 diverse funzionalità e impostazioni progettate appositamente per loro, per esprimere in sicurezza la loro creatività, connettersi con gli amici e imparare, TikTok annuncia nuove funzionalità per il Collegamento Famigliare, che consente a genitori e tutori di personalizzare l'account del proprio adolescente in base alle loro specifiche esigenze. Ad esempio, arriva la notifica automatica ai genitori quando l’adolescente pubblica un video, una storia o una foto visibile ad altri su TikTok. Il social annuncia poi una maggiore visibilità sulle impostazioni di privacy scelte dagli adolescenti. Ad esempio, i genitori potranno vedere se il proprio figlio (di età compresa tra i 16 e i 17 anni) ha abilitato i download dei propri contenuti o se la sua lista dei follower è visibile ad altri utenti. Inoltre, avranno accesso agli argomenti selezionati nella funzione "Gestisci Argomenti", utilizzati dall'adolescente per personalizzare il proprio feed. Quanto alle community TikTok, prendendo spunto da ricerche condotte, input del suo global Youth Council e dalle conversazioni con esperti del Digital Wellness Lab, introduce una nuova funzionalità che - si spiega - "inviterà a completare delle azioni/missioni pensate per il benessere dell'utente. Si tratta di una serie di attività coinvolgenti studiate per aiutare le persone a sviluppare abitudini digitali equilibrate nel tempo. Man mano che gli utenti completano le attività, guadagnano distintivi che incoraggiano e rafforzano comportamenti consapevoli. Stiamo anche esplorando una nuova esperienza in-app incentrata sul benessere digitale che riunisce una serie di strumenti e attività di supporto in modo olistico e accessibile". In arrivo poi la funzionalità di Modalità supporto al creator che permette di filtrare più efficacemente i commenti offensivi e indesiderati. Disponibile anche la nuova funzione di silenziamento per TikTok LIVE che consente di silenziare in blocco parole, frasi ed emoji durante le dirette. Sul fronte dei controlli del contenuto, all'interno di TikTok Studio, i creator avranno la possibilità di verificare, prima di pubblicare il video, se i loro contenuti non sono considerati idonei per i "Per Te". Infine, è annunciata, una nuova esperienza di posta in arrivo professionale pensata per aiutare i creator a gestire i messaggi in modo più efficiente. [email protected] (Web Info)