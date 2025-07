Tour de France, oggi decima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Decima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, lunedì 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, che coincide con la prima tappa di montagna della nuova edizione. Proprio per questo si corre eccezionalmente di lunedì, con il giorno di riposo spostato a domani e gli organizzatori hanno pensato a una frazione 'speciale'. Il percorso va infatti da Ennezat al Mont-Dore Puy de Sancy, un arrivo inedito nella storia della corsa e che segna una prima volta, e conta un totale di 165,3 chilometri. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming. La decima tappa del Tour de France 2025 è la prima di montagna, sebbene per ora si tratti solo di 'media montagna'. Il percorso, che va da Ennezat all'inedito Mont-Dore Puy de Sancy presenta ben otto GPM, di cui sette di seconda categoria e uno di terza. Il primo, a Côte de Loubeyrat, è posto a soli 11,8 chilometri dalla partenza, mentre l'ultimo si trova proprio all'arrivo. Tra il primo e il secondo GPM i ciclisti arriveranno anche ad uno Sprint intermedio, a Durtol, al chilometro 44,4. I corridori affronteranno un dislivello positivo complessivo di circa 4450 metri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La decima tappa di oggi inizierà intorno alle 13.10, con l'arrivo previsto alle 17.25. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. [email protected] (Web Info)