Trump nel mirino di South Park, la Casa Bianca contro il cartoon

(Adnkronos) - South Park prende di mira Donald Trump e la Casa Bianca si arrabbia. Il presidente degli Stati Uniti è il protagonista dell'episodio che apre la 27esima stagione. Trump è rappresentato in pieno stile South Park: il personaggio del presidente viene mostrato al letto con Satana e compare anche nudo, con ripetute allusioni ai suoi genitali. Il finale del cartoon, però, propone anche un Trump generato dall'intelligenza artificiale: la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Casa Bianca ha definito la serie "irrilevante da oltre vent'anni", accusandola di cercare "disperatamente attenzione con idee senza ispirazione". "Nessuno show di quarta categoria può fermare la serie di successi del presidente Trump", sottolineando che nei primi sei mesi di mandato avrebbe mantenuto "più promesse di qualunque altro presidente". La risposta? "Siamo terribilmente dispiaciuti", ha detto ironicamente il co-creatore di South Park Trey Parker al Comic-Con di San Diego. L'episodio trasmesso da Paramount+ prende di mira anche il recente accordo da 16 milioni di dollari tra Trump e Paramount Global per chiudere una disputa legale su un'intervista a Kamala Harris, candidata democratica alle elezioni 2024, durante la campagna elettorale dello scorso anno. In uno degli sketch inoltre viene menzionato il conduttore Stephen Colbert del programma "Late Show", la cui recente cancellazione è stata celebrata da Trump. In una scena, il personaggio di Gesù ammonisce: "Volete fare la fine di Colbert? Basta parlare o ci cancellano". La trama dell'episodio ruota attorno alla rimozione dell'emittente NPR dall'etere per ordine del presidente. Le proteste contro la decisione portano Trump a minacciare citare in giudizio la città di South Park per miliardi di dollari. Inoltre, il Trump animato minaccia di bombardare il Canada: "Proprio come ho fatto con l'Iraq". A questa affermazione, il primo ministro canadese replica: "Pensavo che avessi appena bombardato l'Iran". Trump risponde: "Iran, Iraq, che diavolo di differenza c'è?". L'episodio culmina con un accordo finanziario tra la città di South Park e il presidente, che include la realizzazione di annunci di pubblica utilità. Uno di questi annunci, un cortometraggio generato dall'intelligenza artificiale, mostra un Trump sovrappeso che barcolla nel deserto, presentato dal narratore come un Gesù dei giorni nostri. Il corto termina con Trump nudo, mentre il narratore afferma: "Trump. Il suo pene è minuscolo, ma il suo amore per noi è grande".