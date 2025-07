Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): “Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn”

(Adnkronos) - "Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il trattamento chirurgico delle forme di tumore al polmone". Così Gabriele Fischetto, presidente e amministratore delegato di Johnson&Johnson MedTech Italia, partecipando oggi al convegno 'Lung Cancer Screening European Expert Summit', promosso dall'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, con il contributo non condizionate della farmaceutica. "Ma è altrettanto importante restare a fianco dei medici, degli operatori, della comunità scientifica, delle associazioni dei pazienti e dei decisori della spesa - ha aggiunto Fischetto - affinché la diagnosi precoce diventi una realtà sempre più presente nel nostro Paese. La prevenzione rappresenta sicuramente una leva fondamentale per la salute della popolazione. L'abbiamo imparato anche con la pandemia da Covid-19, ma è anche uno strumento utile per garantire l'efficacia economica necessaria per sostenere il Servizio sanitario nazionale". In particolare, ha proseguito, "una diagnosi precoce come quella effettuata con la tomografia computerizzata a basso dosaggio per il tumore al polmone consente di intervenire in una fase iniziale della malattia. Intervenire chirurgicamente in questa fase significa evitare al paziente trattamenti oncologici pesanti, con un enorme risparmio non solo in termini di vite umane - che è una scelta innanzitutto etica - ma anche in termini economici. Questo risparmio può essere reinvestito per sostenere il sistema sanitario nazionale e rispondere alla crescente domanda di trattamenti in ambito salute". Infine, a proposito della recente esperienza del programma di diagnosi precoce promosso dal San Camillo, la farmaceutica conferma la propria volontà di "rimanere a disposizione della comunità scientifica, dei medici e del sistema salute, mettendo a disposizione il nostro know-how, la nostra esperienza e la nostra tecnologia". [email protected] (Web Info)