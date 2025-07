Tumori, Maselli (Lazio): “Investimenti e prevenzione al centro del rilancio regionale”

(Adnkronos) - "Per attuare questi importanti progetti e puntare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, serve un forte investimento di risorse. Il grado di consapevolezza è pieno in tutti noi, ma sappiamo che per fare questo servono risorse concrete". Così Massimiliano Maselli, assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, nel suo intervento al convegno 'Lung Cancer Screening European Expert Summit', che si è tenuto oggi all'azienda ospedaliera San Camillo- Forlanini di Roma. Nel corso dell'evento sono stati presentati i dati dei primi 6 mesi del progetto di screening per il cancro polmone in soggetti a rischio, che è stato attivato all'Ao della Capitale. La Regione Lazio "non è più in Piano di rientro - ha ricordato Maselli - Questo vuol dire che potremo approvare leggi di Bilancio più espansive, più aperte agli investimenti". Tra i progetti in corso, "stanno arrivando finanziamenti importanti per la diagnostica, come l'installazione della Pet, fondamentale in un’azienda di eccellenza". Nel congratularsi con il direttore generale Angelo Aliquò, e con il direttore sanitario Gerardo de Carolis, l'assessore ha sottolineato che "è un'azienda non solo di eccellenza per la sua storia e competenza, ma anche per i numerosi cantieri e investimenti in corso. Siamo usciti dal Piano di rientro perché abbiamo registrato, per 2 esercizi consecutivi, un avanzo di amministrazione: 40 milioni di euro nel 2023 e 32 milioni nel 2024. Abbiamo invertito la tendenza, riducendo il debito complessivo di 1 miliardo e 240 milioni in 2 anni, con la previsione di arrivare a una riduzione complessiva di 3 miliardi entro il 2027". "Questa Regione - ha concluso l'assessore - non solo non si indebita più, ma potrà fare investimenti più importanti e dare la massima attenzione a progetti qualificati per il nostro sistema sanitario e socio-sanitario". [email protected] (Web Info)