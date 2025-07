Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: Mosca ne abbatte 122

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Massiccio attacco di droni ucraini contro le regioni occidentali della Russia, tra cui Mosca e San Pietroburgo, notte del 17 luglio. Lo riferiscono i media e i funzionari russi, come riportato dal Kyiv Independent. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha affermato che le difese aeree russe hanno abbattuto tre droni in avvicinamento alla capitale tra le 2 e le 3 del mattino, ora locale. Sobyanin ha aggiunto che i soccorritori erano sul posto, senza menzionare eventuali vittime o danni causati. A San Pietroburgo, l'aeroporto Pulkovo ha temporaneamente sospeso le operazioni alle 5 del mattino ora locale, ha riferito Rosaviatsiya, presumibilmente a causa dell'avvicinamento di droni. Secondo quanto riferito, lo stop ha ritardato la partenza di almeno 10 voli. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che dei droni sono stati abbattuti con sistemi di guerra elettronica a est di San Pietroburgo. Nella regione di Smolensk, a sud di San Pietroburgo, una persona è rimasta ferita quando 14 droni sono stati abbattuti sulla regione, ha affermato il governatore Vasily Anokhin. Più vicino alla linea del fronte, il governatore dell'Oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che un attacco con un drone ucraino ha ucciso una persona e ne ha ferite sei nella città di Belgorod. Nella città di Voronezh, i canali mediatici russi Telegram hanno riferito che un drone ha colpito un edificio residenziale, ferendo tre bambini. Il governatore regionale Alexander Gusev ha affermato che almeno cinque droni sono stati abbattuti nella regione. Nella regione di Kaluga, una ragazza di 14 anni è rimasta ferita quando tre droni sarebbero stati abbattuti nella regione, ha affermato il governatore regionale Vladislav Shapsha. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che in totale sono stati abbattuti 122 droni ucraini in diverse regioni del Paese. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)