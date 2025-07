Ucraina, Russia non ferma le bombe: almeno 25 morti nei raid. Cremlino risponde a Trump

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La Russia non ferma gli attacchi in Ucraina. Il bilancio dei raid delle ultime ore è di almeno 25 morti e decine di feriti. Il presidente americano, Donald Trump, ieri ha detto di essere "molto deluso" dal presidente russo, Vladimir Putin, ed ha annunciato che intende fissare un nuovo ultimatum per Putin di 10-12 giorni, entro i quali mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Abbiamo preso atto della dichiarazione di ieri del presidente Trump. L'operazione militare speciale prosegue. E restiamo impegnati nel processo di pace per risolvere il conflitto in Ucraina e tutelare i nostri interessi", ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "La Russia ha visto un 'rallentamento' nei tentativi di rilanciare i rapporti con gli Stati Uniti", ha fatto sapere il Cremlino. "C'è effettivamente un rallentamento", ha detto il portavoce Peskov ai giornalisti rispondendo a una domanda sui rapporti di Mosca con Washington, e aggiungendo: "Vorremmo vedere più dinamismo. Siamo interessati a questo. Per andare avanti, abbiamo bisogno di 'impulsi' da entrambe le parti". Il capo dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha reso noto che 16 persone sono rimaste uccise e altre 35 ferite negli attacchi nella regione. Altre quattro persone sono morte e molte altre ferite nei raid russi sulla regione di Dnipropetrovsk. "La Russia ha colpito un istituto penitenziario nella regione di Zaporizhzhia. Sedici persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite. Gli edifici residenziali nelle vicinanze sono stati distrutti", ha denunciato su X il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, parlando dell'"ennesimo crimine di guerra commesso dai russi: non si fermeranno finché non saranno fermati". Raid anche a Kharkiv. "Secondo dati preliminari, cinque civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti con diversi gradi di gravità a seguito del bombardamento", ha comunicato la polizia locale ucraina della regione di Kharkiv su Telegram in seguito a un bombardamento avvenuto nelle scorse ore, aggiungendo che la Russia ha "presumibilmente" colpito l’area "con un sistema di lancio multiplo di razzi". ---internazionale/ [email protected] (Web Info)