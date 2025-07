Ucraina, Zelensky: “Neutralizzare droni Shahed chiave per far ripartire diplomazia”

(Adnkronos) - I droni "Shahed sono uno dei modi con cui la Russia tenta di prolungare la guerra" in Ucraina. Per questo, "dobbiamo neutralizzare questa minaccia per far ripartire la diplomazia il prima possibile". A scriverlo su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che nell'ultima settimana la Russia ha intensificato gli attacchi aerei contro il suo Paese con una pioggia di oltre 1.800 droni, più di 1.200 bombe aeree guidate e 83 missili di diverso tipo. "Nonostante i piani di Mosca, le forze di difesa aerea stanno ottenendo buoni risultati. I droni intercettori stanno funzionando particolarmente bene, con centinaia di 'Shahed' russo-iraniani abbattuti la scorsa settimana. E ogni incontro con i partner questa settimana è stato dedicato al potenziamento di questa tecnologia", ha proseguito Zelensky, che auspica "l'attuazione di tutti gli accordi che rafforzeranno la nostra difesa. Contiamo su decisioni forti da parte degli Stati Uniti, dell'Europa, del G7 e di tutti i nostri partner". "Sincera gratitudine" per l'aiuto ricevuto nella regione del Kursk è stata intanto espressa dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri russo, sottolineando che Lavrov "ha espresso sincera gratitudine per il costante e rigoroso sostegno di Pyongyang all'operazione militare speciale della Russia e per la partecipazione dei soldati dell'Esercito popolare coreano all'espulsione dei nazionalisti ucraini e dei mercenari stranieri dal territorio della regione di Kursk". Dal canto suo, il leader nordcoreano, secondo la Kcna, ha dichiarato al capo della diplomazia russa di "avere le stesse opinioni su tutte le questioni strategiche" e che Pyongyang è "pronta a sostenere e incoraggiare incondizionatamente tutte le misure adottate dalla leadership russa per affrontare la causa principale della crisi ucraina". Mosca e Pyongyang hanno firmato un accordo di partenariato strategico nel 2024 durante una visita del presidente russo, Vladimir Putin, in Corea del Nord. L'accordo include l'assistenza militare reciproca nel caso in cui uno dei due Paesi venga attaccato. La Corea del Nord ha sostenuto la guerra russa contro l'Ucraina fornendo armi e soldati a Mosca. Soldati nordcoreani sono stati inviati nella regione russa del Kursk per riconquistare le zone occupate dalle truppe ucraine. Secondo le stime dei servizi segreti ucraini, nel Kursk hanno combattuto circa 14mila soldati nordcoreani. La Russia ha rivendicato intanto la conquista di un altro villaggio nella parte occidentale della regione ucraina del Donetsk, mentre le sue truppe avanzano verso la vicina regione di Dnipropetrovsk. Il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Tass, ha dichiarato che le truppe russe hanno catturato il villaggio di Mirne, chiamandolo con il nome sovietico 'Karl Marx'. Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha intanto annunciato oggi di aver individuato ed "eliminato" i presunti responsabili dell'omicidio del colonnello Ivan Voronych, ucciso in pieno giorno giovedì scorso a Kiev. Secondo una nota pubblicata sul sito dell'Sbu, gli aggressori erano un uomo e una donna affiliati al Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb). Dopo l'omicidio di Voronych, i due si erano nascosti nell'area di Kiev. Durante l'operazione, "hanno opposto resistenza armata e sono stati eliminati", si precisa nella nota. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)