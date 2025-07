Valentina Greco scomparsa in Tunisia dal 9 luglio, l’appello dei genitori

(Adnkronos) - Ansia per Valentina Greco è scomparsa in Tunisia dal 9 luglio. La famiglia della 42enne cagliaritana ha lanciato l’allarme sui social. La donna si trovava a Sidi Bou Said e da quel giorno non si hanno più notizie di lei. Della questione si è subito interessata l’associazione Penelope. “Sporta denuncia ai Carabinieri di Cagliari di fronte a questa preoccupante scomparsa - spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli - . L'Associazione ha anche avvisato urgentemente il Commissario straordinario del Governo italiano per le persone scomparse, per chiedere una rapida mobilitazione delle autorità locali tunisine”. Valentina Greco vive e lavora da tre anni in Tunisia a Sidi Bou Said: la 42enne sentiva regolarmente i familiari. Dall’associazione Penelope ricostruiscono le ultime notizie certe di Valentina Greco. “Secondo le prime informazioni disponibili, a casa sua mancherebbe solo il cellulare e il personal computer di Valentina - spiegano - I suoi gatti, loro, sono stati trovati in appartamento, una preoccupazione, perché Valentina li affidava ad un amico veterinario anche in breve assenza”. [email protected] (Web Info)