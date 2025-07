Wimbledon, Alcaraz in finale: Fritz battuto in 4 set

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon. Lo spagnolo, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, nella prima semifinale oggi 11 luglio batte lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 5, per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (8-6) dopo 2h49' di gioco. Nel quarto set, Alcaraz annulla 2 set point nel tie-break prima di chiudere i conti. Alcaraz si impone in un match in cui concede solo 2 palle break (una sfruttata da Fritz) e fa quasi sempre punto (88%) quando entra la prima di servizio. L'aggressività del campione in carica paga: 41 discese a rete e 31 punti conquistati contro un avversario come Fritz che martella di dritto ma balbetta a tratti di rovescio. L'americano mette a segno più vincenti (44-38) ma si spegne nel momento cruciale del tie-break: avanti 6-4, dopo aver inanellato 5 punti di fila, si ferma e concede 4 punti consecutivi all'avversario. Alcaraz ringrazia e vince. Il 22enne di Murcia si appresta a giocare la terza finale consecutiva sull'erba dell'All England Club dopo quelle vinte nel 2023 e nel 2024 contro Djokovic. Lo spagnolo porta a 20 le vittorie consecutive a Wimbledon in attesa del match di domenica. Nella stagione 2025, Alcaraz ha vinto 24 match di fila e va a caccia del sesto titolo dell'anno. "Non penso a questi numeri, non penso alla striscia o ai risultato. Penso che questo sia il mio sogno, è un sogno giocare a tennis su questo campo, nel torneo più bello del mondo", dice nell'intervista post-partita. Lo spagnolo aspetta in finale uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che si affrontano nella seconda semifinale di oggi. [email protected] (Web Info)