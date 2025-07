Wimbledon, Sabalenka crolla in semifinale: per il titolo giocherà Anisimova

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka perde in tre set una vera e propria battaglia in semifinale di Wimbledon. A batterla la n. 12 Usa Amanda Anisimova, in una partita senza esclusione di colpi e con la statunitense che chiude in vantaggio il primo set per 6-4. Sabalenka vince con lo stesso punteggio il successivo, ma crolla nel terzo sempre 6-4 in una serie break e controbreak da cui alla fine esce vincitrice l'ex grande promessa Wta, da sei anni scivolata oltre il centoquarantesimo posto in classifica e autrice di un recupero agonistico eccezionale fino all'attuale n. 12. Anisimova ora aspetta la vincitrice tra la svizzera Belinda Bencic e la polacca Iga Swiatek. [email protected] (Web Info)