Wimbledon, Sinner in semifinale: Shelton battuto in 3 set. Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 – La diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon. Oggi l'azzurro numero 1 del mondo nei quarti di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 10, per 7-6 (7-2), 6-4, 6-4. Sinner per la prima volta approda in semifinale nello Slam londinese. Nell'altro quarto di finale della parte alta del tabellone, equilibrio tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic: 7-6 (8-6), 2-6 dopo i primi 2 set. La semifinale è in programma venerdì. [email protected] (Web Info)