A Roma torna ‘Il mondo nuovo – Festival per la città’, fra cultura e rigenerazione urbana
(Adnkronos) - Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 10mila presenze, torna a Roma "Il Mondo Nuovo – Festival per la Città". Il progetto, ideato da un gruppo di giovani under 30, ha trasformato Via Col di Lana, in un laboratorio urbano a cielo aperto dove cultura, cittadinanza attiva e comunità si incontrano ogni giorno. Il festival, organizzato da Langshining, con la direzione artistica di Mario Soldaini, in collaborazione con lo storico locale Vanni, propone un ricco palinsesto di eventi gratuiti e aperti a tutti. Il progetto è stato finanziato grazie a un bando del Municipio Roma I Centro, uno strumento che supporta iniziative culturali di qualità per tutto l'anno, rendendo la città sempre più viva. La rassegna è stata inaugurata il 22 giugno con una esibizione a sorpresa di Loredana Berté, dando il via ufficiale alla manifestazione. Conclusosi il primo programma estivo, il festival ricomincia dal 1° al 30 settembre 2025, dal lunedì alla domenica, dalle 17 alle 24 con presentazioni, incontri, dibattiti e musica dal vivo. Gli eventi si svolgono in collaborazione con tutte le più importanti case editrici italiane e con un occhio di riguardo alla piccola editoria indipendente. "Siamo molto soddisfatti di vedere come progetti come 'Il Mondo Nuovo', che abbiamo sostenuto attraverso il nostro bando, stiano dando nuova vita ai quartieri e creando occasioni di incontro," dichiarano la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi e Jacopo Scatà, assessore al Commercio e alle Attività Produttive del municipio. "Il bando serve proprio a questo: fare in modo che la città sia animata da progetti culturali per tutto l'anno e che i cittadini possano riappropriarsi degli spazi pubblici in modo creativo e partecipativo, laddove lo spazio prima era un mero parcheggio." Il festival si prepara a vivere un mese di settembre con ospiti di spicco del panorama culturale, letterario e giornalistico, come Valerio Magrelli, Ginevra Bompiani, Giancarlo De Cataldo, La Niña, Edoardo Camurri e Pino Strabioli. Tra gli eventi da non perdere, il 1° settembre un incontro speciale dedicato a Tiziano Terzani, con la partecipazione della moglie Angela Terzani Staude e della figlia Saskia Terzani; il 15 settembre la registrazione live de La Lingua Batte (Rai Radio Tre), con il conduttore Paolo di Paolo e l'artista La Niña, mentre il 22 settembre si terrà un incontro per celebrare i 50 anni del film Fantozzi, con la presenza di Elisabetta Villaggio, Laura Delli Colli e Pino Strabioli. Il 25 settembre invece una serata dedicata allo scrittore Andrea Camilleri, con Gaetano Savatteri e Loretta Cavaricci. "Il Mondo Nuovo" è molto più di un festival. Unisce arte e attivismo promuovendo temi come la sostenibilità urbana e la partecipazione civica. A tal proposito, la strada di Via Col di Lana, grazie al sostegno di Vanni, è stata recentemente ridipinta dagli studenti e dalle studentesse della Scuola Col di Lana con vernici antismog, in un'azione collettiva che la rende un simbolo di rigenerazione urbana. Il festival offre anche un programma di incontri dedicati alle scuole superiori, in collaborazione con il Goethe-Institut, Ambasciata del Cile in Italia, Institut Français, Scuola di giornalismo Lelio Basso, CeSPI, Slow Food Italia. [email protected] (Web Info)
Sul Panaro on air
