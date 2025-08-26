Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Alcaraz, esordio vincente agli US Open: Opelka battuto in tre set

(Adnkronos) - Esordio vincente per Carlos Alcaraz agli US Open 2025. Il tennista spagnolo ha battuto al primo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, lo statunitense Reilly Opelka, numero 67 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Alcaraz riparte quindi con una vittoria dopo aver trionfato a Cincinnati, grazie al ritiro all'ultimo atto di Sinner causato da un malore, e aver perso l'ultima finale giocata in uno Slam, a Wimbledon proprio contro il tennista azzurro. La partita si è mostrata equilibrata fin dai primi game e si è giocata principalmente nei turni di battuta di Opelka. Lo statunitense si conferma uno dei migliori battitori del circuito, ma fatica appena gli scambi si allungano. Così Alcaraz riesce a portare a casa i primi due set, vinti 6-4 e 7-5, con il minimo sforzo e un solo break di vantaggio. Opelka non riesce a sfruttare le, poche, occasioni concesse da Carlos per strappare il servizio e Alcaraz lo punisce chiudendo il match con un altro 6-4. Nel prossimo turno Alcaraz affronterà un altro italiano, Mattia Bellucci, approdato al secondo turno del torneo dopo aver superato il cinese Shang, costretto al ritiro durante il quarto set.   [email protected] (Web Info)
Europa Verde, lupi in pianura: "Un'opportunità da non trasformare in paura"
Europa Verde, lupi in pianura: "Un'opportunità da non trasformare in paura"
Il lupo è in espansione su tutto il territorio nazionale da quasi mezzo secolo, dopo aver sfiorato l’estinzione negli anni ’70
Carpi, torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli
Carpi, torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli
Dal 3 all’8 settembre.
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
Per i genitori basterà recarsi dai rivenditori autorizzati e prenotare con il codice fiscale dell’alunno.
Fino al 4 ottobre le proposte per l'uso del bene confiscato di via Anderlini a Modena
Fino al 4 ottobre le proposte per l'uso del bene confiscato di via Anderlini a Modena
L’assessore Ferraresi: “Possono presentare proposte anche gruppi informali di giovani che non sanno dove svolgere le proprie attività”.
Dal 18 settembre al via il memorial "Previdi" di calcio femminile
Dal 18 settembre al via il memorial "Previdi" di calcio femminile
Le squadre partecipanti sono Modena, Bologna e Sassuolo.
"Speriamo che sia femmina", serata tutta al femminile al "Poesia Festival
"Speriamo che sia femmina", serata tutta al femminile al "Poesia Festival
Appuntamento giovedì 28 agosto nella piazza dei Contrari di Vignola
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"

    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    Infortuni, 'Safety Expo 2025-Prevenzione Incendi': 17-18 settembre a Bergamo Fiera
    Svelata la vera età di Giove
    Svelata la vera età di Giove
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    EA Sports FC 26, ritorno alle origini con gameplay finalmente rinnovato
    EA Sports FC 26, ritorno alle origini con gameplay finalmente rinnovato
    realme travolge il mercato smartphone: in arrivo una batteria da oltre 10.000 mAh
    realme travolge il mercato smartphone: in arrivo una batteria da oltre 10.000 mAh
    Trainline Talk: come l’IA e la digitalizzazione cambiano il viaggio in treno
    Trainline Talk: come l’IA e la digitalizzazione cambiano il viaggio in treno
    La sonda cinese Chang'e-6 svela il segreto dei vulcani lunari
    La sonda cinese Chang'e-6 svela il segreto dei vulcani lunari
    AeroSteam, test dello stiratore verticale Rowenta
    AeroSteam, test dello stiratore verticale Rowenta
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

