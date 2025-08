Atalanta-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Atalanta torna in campo in amichevole. Il club bergamasco sfida oggi, mercoledì 6 agosto, il Monza al centro sportivo di Zingonia. La squadra di Juric continua quindi la sua preparazione estiva dopo aver battuto, nell'ultimo test, il Lipsia in rimonta 2-1, oltre che la formazione Under 23. Il tecnico croato riparte dal terzo posto conquistato da Gasperini, volato alla Roma, nell'ultima stagione, con la conseguente qualificazione alla Champions League, mentre il Monza ha chiuso il campionato all'ultimo posto ed è retrocesso in Serie B. La sfida tra Atalanta e Monza è in programma oggi, mercoledì 6 agosto, alle ore 17. Ecco le probabili formazioni: Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Godfrey, Djimsiti, Ahanor; Palestra, I. Sulemana, Brescianini, Bernasconi; Samardzic, Maldini; Scamacca. All. Juric Monza (4-2-3-1): Pizzignacco; Lucchesi, Izzo, Domanico, Capolupo; Obiang, Colombo: Ciurria, Colpani, Ganvoula; Caprari. All. Bianco Atalanta-Monza sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Bergamo Tv. Il match sarà visibile anche in streaming sul canale YouTube del club bergamasco. [email protected] (Web Info)