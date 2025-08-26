Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
26 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran

Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran

|26 Agosto 2025

(Adnkronos) - Il premier australiano Anthony Albanese accusa l'Iran di aver orchestrato attacchi contro la comunità ebraica in Australia e annuncia l'espulsione dell'ambasciatore della Repubblica Islamica. Parlando con i giornalisti, Albanese ha affermato che l'Australian Security Intelligence Organisation (Asio) ha confermato il coinvolgimento di Teheran in attacchi con la comunità ebraica australiana nel mirino, anche al ristorante Lewis' Continental Kitchen di Bondi nei pressi di Sidney, danneggiato lo scorso ottobre a causa di un incendio doloso che non ha fatto feriti, e alla sinagoga Adass Israel di Melbourne, dove poche settimane dopo vennero appiccate le fiamme. "Sono stati atti di aggressione pericolosi orchestrati da un Paese straniero in territorio australiano - ha detto il premier - Sono stati tentativi di intaccare la coesione sociale e di seminare discordia nella nostra comunità". E' la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che l'Australia espelle un ambasciatore, ha evidenziato il ministro degli Esteri, Penny Wong. Oltre all'ambasciatore Ahmad Sadeghi, altri tre diplomatici iraniani sono stati dichiarati 'persona non grata'. Dovranno lasciare l'Australia entro una settimana. Wong ha anche confermato che l'ambasciata australiana a Teheran ha sospeso le attività e tutto lo staff è stato spostato in un altro Paese. E ha sollecitato gli australiani che si trovano nella Repubblica Islamica a lasciare subito per il Paese se possibile. Albanese ha inoltre annunciato che il governo provvederà a classificare i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, come "organizzazione terroristica". ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
Cronaca
In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
L’uomo, di nazionalità francese, non riusciva a orientarsi e, anche a causa della barriera linguistica, non era stato possibile interagire con lui, né risalire immediatamente a eventuali contatti utili.
Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
I dati
Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
Il numero riguarda i casi accertati. Ma non si può avere contezza di tutti coloro che sono asintomatici. La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.
Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
La rassegna
Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre c'è un ricco programma di 27 appuntamenti che attraversano i confini della cinematografia per intrecciarsi con il teatro, la letteratura, la psicologia, le arti visive e la musica.
Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
In piazza
Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
Gli appassionati sanno che i Mandolin’ Brothers rappresentano più di una semplice band: sono un vero e proprio capitolo della musica dal vivo in Italia. Con oltre quarant’anni di attività, hanno suonato nei principali club, effettuato tour negli Stati Uniti e partecipato a importanti festival blues sia italiani sia europei.
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
Vestiti, usciamo
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
Riondino porta in scena i personaggi e le storie dell’Orlando Furioso, capolavoro della letteratura epico-cavalleresca del Cinquecento italiano. Con l’affabilità di un abile cantastorie, l’attore fiorentino riporta in vita il racconto epico di Ludovico Ariosto, di cui è fine conoscitore, combinando in modo originale recitazione, musica e performance teatrale.
La parrocchia di San Biagio porta in paese Davide, il bambino zero del caso "Veleno". Anche in memoria di don Giorgio Govoni
L'appuntamento
La parrocchia di San Biagio porta in paese Davide, il bambino zero del caso "Veleno". Anche in memoria di don Giorgio Govoni
L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, intende ricordare anche don Giorgio Govoni nel 25° anniversario della morte.
Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
Salute
Tumore al seno, ecco dove effettuare le visite di controllo per evitarlo in tempo
Oltre alla visita le partecipanti riceveranno materiale informativo dedicato e gadget gratuiti per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e promuovere la prevenzione, unica arma attualmente vincente, come stile di vita.
Europa Verde, lupi in pianura: "Un'opportunità da non trasformare in paura"
Da sapere
Europa Verde, lupi in pianura: "Un'opportunità da non trasformare in paura"
Il lupo è in espansione su tutto il territorio nazionale da quasi mezzo secolo, dopo aver sfiorato l’estinzione negli anni ’70
Carpi, torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli
Vestiti, usciamo
Carpi, torna la Sagra della Natività della Beata Vergine Maria a Fossoli
Dal 3 all’8 settembre.
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
Da sapere
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
Per i genitori basterà recarsi dai rivenditori autorizzati e prenotare con il codice fiscale dell’alunno.
Fino al 4 ottobre le proposte per l'uso del bene confiscato di via Anderlini a Modena
L'iniziativa
Fino al 4 ottobre le proposte per l'uso del bene confiscato di via Anderlini a Modena
L’assessore Ferraresi: “Possono presentare proposte anche gruppi informali di giovani che non sanno dove svolgere le proprie attività”.
Dal 18 settembre al via il memorial "Previdi" di calcio femminile
Sport
Dal 18 settembre al via il memorial "Previdi" di calcio femminile
Le squadre partecipanti sono Modena, Bologna e Sassuolo.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Gaza divide il Lido, nasce 'Venice for Israel' in risposa a 'Venice for Palestine'
Gaza divide il Lido, nasce 'Venice for Israel' in risposa a 'Venice for Palestine'
Us Open, il programma della terza giornata: da Sinner agli altri azzurri, i match di oggi
Us Open, il programma della terza giornata: da Sinner agli altri azzurri, i match di oggi
Alcaraz: "Nuovo taglio di capelli? Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta..."
Alcaraz: "Nuovo taglio di capelli? Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta..."
Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran
Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran
Terremoto al largo di Trapani, la scossa nel Tirreno Meridionale
Terremoto al largo di Trapani, la scossa nel Tirreno Meridionale
Israele, blocchi e nuove proteste dei parenti degli ostaggi. A Gaza "altri 20 morti dall'alba"
Israele, blocchi e nuove proteste dei parenti degli ostaggi. A Gaza "altri 20 morti dall'alba"
Vuelta, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Vuelta, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni
Napoli, cadavere trovato in strada: è un uomo di 50 anni
Italia, meteo pazzo tra caldo africano e nubifragi: le previsioni
La novità
Italia, meteo pazzo tra caldo africano e nubifragi: le previsioni
L’Estate non è finita; la fase di maltempo, attesa al Centro-Nord da giovedì a martedì e in parte sabato al Sud, non fermerà la voglia di vacanze. Dal 3 settembre dovremmo assistere ad un generale colpo di coda dell’Anticiclone delle Azzorre che riporterà condizioni soleggiate e gradevoli ovunque e per più giorni. 
Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0
Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv
Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Usa, Trump 'licenzia' la governatrice della Fed Lisa Cook
Usa, Trump 'licenzia' la governatrice della Fed Lisa Cook
Alcaraz, esordio vincente agli US Open: Opelka battuto in tre set
Alcaraz, esordio vincente agli US Open: Opelka battuto in tre set
Alcaraz si rasa a zero: "Sembra Beckham". Ma il nuovo look non piace a tutti
La storia
Alcaraz si rasa a zero: "Sembra Beckham". Ma il nuovo look non piace a tutti
I fan si sono divisi tra chi ha apprezzato il coraggio di Alcaraz e chi preferiva, usando un eufemismo, la 'solita' chioma scura.
US Open, Cobolli vince a fatica il derby con Passaro. Avanti anche Bellucci
US Open, Cobolli vince a fatica il derby con Passaro. Avanti anche Bellucci
Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky. Tajani e Germania a difesa di Kiev
Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky. Tajani e Germania a difesa di Kiev
Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al Torino e festa a San Siro
Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al Torino e festa a San Siro
Tajani, vertice telefonico con Usa e Paesi Ue: "Anche Papa chiede pace giusta in Ucraina"
Tajani, vertice telefonico con Usa e Paesi Ue: "Anche Papa chiede pace giusta in Ucraina"
Il problema degli US Open? Ruud sorprende: "L'odore di marijuana"
Il problema degli US Open? Ruud sorprende: "L'odore di marijuana"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"

Sul Panaro on air

    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • WatchNubifragio Milano Marittima e Cervia, le riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco
    • WatchIl Centro antiviolenza Ucman a Medolla: "Uscire dal ciclo della violenza è possibile"

    • ATTUALITÀ

    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità
    Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    Infortuni, 'Safety Expo 2025-Prevenzione Incendi': 17-18 settembre a Bergamo Fiera
    Svelata la vera età di Giove
    Svelata la vera età di Giove
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    EA Sports FC 26, ritorno alle origini con gameplay finalmente rinnovato
    EA Sports FC 26, ritorno alle origini con gameplay finalmente rinnovato

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.

    chiudi