Benedetta Rossi: “Operata alla tiroide, ora sto bene”

(Adnkronos) - Benedetta Rossi, la cuoca conduttrice di 'Fatto in casa da Benedetta' ha informato i suoi oltre 5 milioni di follower di aver subito un intervento alla tiroide. Postando una foto che la ritrae in un letto d'ospedale con un vistoso cerotto sul collo, Benedetta ha voluto tranquillare i fan, spiegando di stare bene e di essere già tornata a casa, sottolineando l'importanza della prevenzione: "Ciao a tutti! Eccomi qui - ha scritto accanto alla foto - un po' acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene. Vi racconto sempre tutto, anche se, questa volta lo faccio con un po' di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare. Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. L'operazione è riuscita senza complicazioni, io sto bene e sono già a casa", ha aggiunto. "Innanzitutto - ha proseguito - ci tengo a ringraziare il personale medico e ospedaliero per il loro straordinario lavoro e per la loro grande professionalità e umanità. Quello che ho fatto, è un tipo di intervento un po' delicato, che coinvolge in parte anche le corde vocali, quindi in questi giorni facevo fatica a parlare, ma adesso la voce sta tornando. Ora dovrò tenere questo cerotto per un po', riposare e recuperare le energie. Per fortuna sono circondata dall'affetto della mia famiglia e di tutte le persone che mi vogliono bene, questo mi aiuta tantissimo. Dopo questa esperienza, mi permetto di darvi un consiglio: cerchiamo sempre di trovare il tempo per fare controlli regolari, è importantissimo. Un abbraccio grande e ci vediamo presto", ha concluso.