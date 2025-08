Bertolucci, la festa è iniziata: “Bezos chi?”. Poi lo sfottò a Panatta

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Festeggiamenti anticipati per Paolo Bertolucci, con immancabile 'sfottò' ad Adriano Panatta. L'ex tennista italiano, oggi opinionista televisivo, ha condiviso sul proprio profilo X diversi video che lo ritraggono in vacanza mentre si gode le serate e aspetta il suo compleanno. Bertolucci compirà 74 anni il prossimo 3 agosto, ma la festa sembra essere già iniziata. Prima l'ex tennista ha pubblicato un video che lo ritrae festante e sorridente in compagnia di una signora bionda, mentre canta e balla al ritmo di musica commerciale. Immancabile l'ennesimo capitolo della saga che sta allietando l'estate italiana, la dedica all'amico ed ex compagno con cui ha vinto la Coppa Davis 1976: "Sono iniziati i festeggiamenti cari", ha scritto taggando Adriano Panatta. Poco dopo, Bertolucci ha condiviso un secondo video mostrando i fuochi d'artificio e scrivendo "Bezos chi?", in riferimento alle recenti nozze del miliardario proprietario di Amazon a Venezia. I video arrivano dopo che, nei giorni scorsi, Panatta aveva annunciato che avrebbe celebrato a modo suo il compleanno dell'amico: "Il 3 agosto il nostro amico Paolo Bertolucci compie 73 anni (in realtà 74, ndr) e io logicamente sarò presente con post MICIDIALE", aveva promesso su X, annunciando così l'ennesima foto-sfottò creata con l'intelligenza artificiale. Immediata la risposta di Bertolucci nei commenti: "Compirà Panatta… si scrive compirà!! Beata ignoranza. Ti insegno ma purtroppo non apprendi". [email protected] (Web Info)