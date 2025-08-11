Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore: si era chiuso in macchina
(Adnkronos) - E' morto oggi, lunedì 11 agosto, il bimbo di 4 anni, che era stato ricoverato in coma a seguito di un colpo di calore. Il bambino, trasferito dalla Sardegna con elisoccorso e arrivato al Gemelli in condizioni gravissime, fanno sapere dall'ospedale, ''è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli''. Il piccolo, durante una vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari, mercoledì scorso era sfuggito al controllo dei genitori che stavano riposando ed era salito nell'auto parcheggiata al sole. Lì lo avevano ritrovato i genitori, privo di sensi, e avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero. [email protected] (Web Info)
