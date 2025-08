Birra gratis a chi dona sangue in Belgio: è polemica

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Doni il sangue? Bevi birra gratis in Belgio. L'idea della Croce Rossa locale in collaborazione con il marchio della birra 'Tout Bien' di proprietà dell'influencer Average Rob punta a sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 25 anni alla donazione del sangue. "I giovani che doneranno tra agosto e settembre nelle Fiandre riceveranno due lattine di birra, di cui una alcolica e l'altra no", ha annunciato l'organizzazione di volontariato. Ne è nata, però, una polemica da parte del Centro di Competenza Fiammingo su Alcol e Altre Droghe che sostiene che, anche se una delle due lattine regalate è analcolica, vogliano trasmettere l'idea che l'alcol non faccia male. Per la direttrice del centro Katleen Peleman è "assurdo" che un'organizzazione come la Croce Rossa, "che lavora per la salute ed è un'autorità in questo campo, promuova una bevanda alcolica". Chiederanno, pertanto, il ritiro della campagna. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)