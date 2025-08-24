Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
24 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Calabria, Conte: “Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria”

Calabria, Conte: “Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria”

|24 Agosto 2025

(Adnkronos) - ''La sua candidatura per la presidenza della Regione Calabria è il punto di partenza per il lavoro di una coalizione seria, che sfida il malgoverno del centrodestra sulla base di un programma che mette al centro sanità, giustizia sociale e il rilancio del Mezzogiorno". Così sui social il presidente del M5S, Giuseppe Conte, sulla candidatura di Pasquale Tridico alle Regionali in Calabria. "Gli faccio i miei auguri per questa campagna elettorale che si preannuncia intensa ed entusiasmante. Vogliamo coinvolgere tutti i cittadini calabresi in questo dialogo virtuoso, in questo progetto di cambiamento. Ci vedremo presto nelle strade e nei comuni calabresi: con Pasquale Tridico che offre le garanzie di trasparenza, professionalità e rettitudine morale che servono per fare il bene dei calabresi. Forza Pasquale!'', scrive Conte.  ''Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica - sottolinea - È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali rivestiti, grande capacità operativa. Attualmente sta guidando la delegazione parlamentare del M5S in Europa, con grande passione e dedizione. Ma di fronte a una pressione cresciuta giorno dopo giorno delle forze politiche e sociali e di numerosi concittadini calabresi ha accettato la sfida di correre come presidente della Regione Calabria, per portare una meritata ventata di cambiamento nella sua terra''.  ''L’amore per la sua terra e la consapevolezza che la Calabria, come tutto il Sud, deve diventare il centro propulsore per un nuovo rilancio nazionale sono state le carte decisive per fargli accettare questa importante sfida, che impegna l’intera coalizione progressista - afferma Conte - Pasquale è la persona giusta per far voltare pagina a una regione troppo spesso ostaggio di dinamiche clientelari che hanno favorito gli interessi di pochi a dispetto del benessere di tutti''. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Calcio, Petrella e Lionetti al Ravarino. Primi allenamenti e test per le squadre della Bassa
Sport
Calcio, Petrella e Lionetti al Ravarino. Primi allenamenti e test per le squadre della Bassa
Ultime novità di mercato e inizio della preparazione verso la nuova stagione per le formazioni della Bassa modenese
Calcio, Terza Categoria: ecco i gironi delle formazioni della Bassa modenese
Sport
Calcio, Terza Categoria: ecco i gironi delle formazioni della Bassa modenese
Resi noti i raggruppamenti in vista dell'inizio della stagione 2025/2026
Calcio, Carpi: 1-1 contro la Juventus Next Gen nella prima giornata di campionato
Sport
Calcio, Carpi: 1-1 contro la Juventus Next Gen nella prima giornata di campionato
Biancorossi rimontati nel recupero da un gol di Vacca dopo essere passati in vantaggio al 76' con Cortesi
Ragnatele e cadute di intonaco in cucina, sanzionata dai Nas area ristoro sull'autostrada nel modenese
Controlli sulle strade
Ragnatele e cadute di intonaco in cucina, sanzionata dai Nas area ristoro sull'autostrada nel modenese
L’attività ispettiva ha fatto emergere carenze igienico-sanitarie
Nubifragio su Milano Marittima, venti fino a 122 km/h, alberi sulle auto e stabilimenti balneari danneggiati. Treni sospesi
Approfondimento
Nubifragio su Milano Marittima, venti fino a 122 km/h, alberi sulle auto e stabilimenti balneari danneggiati. Treni sospesi
In un'ora si sono registrati 75 millimetri di pioggia accompagnati da chicchi di grandine. Non ci sono state vittime nonostante la forza dell’evento, ma la conta dei danni rischia di essere altissima
Siccità e malattie danneggiano gli agricoltori. “L’Europa impone prodotti poco efficaci”
Economia locale
Siccità e malattie danneggiano gli agricoltori. “L’Europa impone prodotti poco efficaci”
Il grido d’aiuto dei contadini è inascoltato da anni
"Un bel dì vedremo", a Modena rilettura di vita e opere di Giacomo Puccini
Vestiti, usciamo
"Un bel dì vedremo", a Modena rilettura di vita e opere di Giacomo Puccini
L'appuntamento apre, martedì 26 agosto, alle 21.30, in piazzale Sant'Agostino, la XXI edizione di "Poesia Festival"
Da martedì 26 agosto ripartono gli incontri intorno all’arte di Ago Modena in Sant’Agostino
Vestiti, usciamo
Da martedì 26 agosto ripartono gli incontri intorno all’arte di Ago Modena in Sant’Agostino
Riapre anche il foyer e sabato 30 agosto Doglioni e Sorrentino raccontano l’evoluzione dell’area
Discariche Finale Emilia, "Patto per il Nord": "Contaminazione accertata, servono sequestro e bonifica"
Politica
Discariche Finale Emilia, "Patto per il Nord": "Contaminazione accertata, servono sequestro e bonifica"
"La lettura del verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2025 conferma un quadro di estrema gravità" si legge nella nota stampa
Nuovi corsi per pc e smartphone alla palestra digitale Makeit Modena
Da sapere
Nuovi corsi per pc e smartphone alla palestra digitale Makeit Modena
È possibile iscriversi per le lezioni che prendono il via dal 2 settembre
Modena, martedì 26 agosto il sistema di certificazione online Accedo Next non sarà disponibile per alcune ore
Da sapere
Modena, martedì 26 agosto il sistema di certificazione online Accedo Next non sarà disponibile per alcune ore
Per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione.
"Torniamo a sperare la pace", a Medolla conferenza con il vescovo don Erio Castellucci
L'iniziativa
"Torniamo a sperare la pace", a Medolla conferenza con il vescovo don Erio Castellucci
Appuntamento lunedì 29 settembre, alle ore 21, presso la chiesa del paese della Bassa modenese
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Calabria, Conte: "Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria"
Calabria, Conte: "Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria"
Caldo record in Spagna, ad agosto l'ondata più intensa mai registrata
Caldo record in Spagna, ad agosto l'ondata più intensa mai registrata
MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti
MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti
MotoGp, in Ungheria trionfa Marc Marquez davanti ad Acosta. Fatica Bagnaia, nono
MotoGp, in Ungheria trionfa Marc Marquez davanti ad Acosta. Fatica Bagnaia, nono
Nove anni fa il terremoto che colpì il Centro Italia, il ricordo dei Vigili del Fuoco
Nove anni fa il terremoto che colpì il Centro Italia, il ricordo dei Vigili del Fuoco
Mondiali pallavolo, Italia-Cuba 3-0: le azzurre volano agli ottavi con una super Egonu
Mondiali pallavolo, Italia-Cuba 3-0: le azzurre volano agli ottavi con una super Egonu
Gardone Riviera, simulano di gettarsi sotto le auto ma uno viene travolto: 27enne in ospedale
Gardone Riviera, simulano di gettarsi sotto le auto ma uno viene travolto: 27enne in ospedale
Tajani: "Salvini su Macron? Io uso toni calmi per far valere le idee, politica estera spetta a me e Meloni"
Tajani: "Salvini su Macron? Io uso toni calmi per far valere le idee, politica estera spetta a me e Meloni"
Bundesliga, imbarazzo in tv dopo la partita: i giocatori scambiano maglia, la giornalista li confonde
Bundesliga, imbarazzo in tv dopo la partita: i giocatori scambiano maglia, la giornalista li confonde
Venezuela, Farnesina: "Liberati Amerigo De Grazia e Margarita Assenza, arrestati nel 2024"
Venezuela, Farnesina: "Liberati Amerigo De Grazia e Margarita Assenza, arrestati nel 2024"
Incendio al Viper Theatre di Firenze: "Tenete le finestre chiuse"
Incendio al Viper Theatre di Firenze: "Tenete le finestre chiuse"
Venezia, bimbo di un anno cade da quinto piano e urta tettoia a Mestre: è grave
Venezia, bimbo di un anno cade da quinto piano e urta tettoia a Mestre: è grave
Alcaraz 'chiama' Sinner: "Agli Us Open vorrei Jannik in finale"
Alcaraz 'chiama' Sinner: "Agli Us Open vorrei Jannik in finale"
E' morto Jerry Adler, l'indimenticabile 'Hesh' della serie 'I Soprano'
E' morto Jerry Adler, l'indimenticabile 'Hesh' della serie 'I Soprano'
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Cuba: orario e dove vederla in tv e streaming
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Cuba: orario e dove vederla in tv e streaming
Forte temporale sulla Romagna, allagamenti e alberi caduti
Forte temporale sulla Romagna, allagamenti e alberi caduti
Temporali e calo delle temperature, l'estate si prende un break
Temporali e calo delle temperature, l'estate si prende un break
Corea del Nord, testati due nuovi missili di difesa aerea
Corea del Nord, testati due nuovi missili di difesa aerea
Como-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Como-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Rubriche

Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

SALUTE

I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: le scuse di dottoressa e infermiera
Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: le scuse di dottoressa e infermiera
West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui 82% dei casi in Europa
West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui 82% dei casi in Europa
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola

Sul Panaro on air

    • WatchIl Centro antiviolenza Ucman a Medolla: "Uscire dal ciclo della violenza è possibile"
    • WatchRoberta Giallo canta "Balla balla ballerino" di Lucio Dalla alla Stazione di Bologna.
    • WatchSempre più donne si rivolgono al Centro antiviolenza

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    SpaceX lancia il misterioso aereo spaziale X-37B: segreti militari e innovazioni tecnologiche in orbita
    SpaceX lancia il misterioso aereo spaziale X-37B: segreti militari e innovazioni tecnologiche in orbita
    Google rivoluziona la ricerca: arriva l'AI Mode con funzionalità di 'Assistente Personale'
    Google rivoluziona la ricerca: arriva l'AI Mode con funzionalità di 'Assistente Personale'
    Il paradosso dell'AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
    Il paradosso dell'AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
    ROG Xbox Ally, data di uscita delle nuove portatili Xbox
    ROG Xbox Ally, data di uscita delle nuove portatili Xbox
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la recensione
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la recensione
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi