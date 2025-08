Catania, lite condominiale finisce nel sangue: accoltella la vicina davanti alle figlie piccole

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Accoltella la vicina di casa al culmine di una lite condominiale, alla presenza delle figlie ancora piccole, urlandole contro "ti ammazzo, ti ammazzo...". Con questa accusa la Polizia di Catania ha arrestato una 34enne per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. L'aggressione è stata ripresa, in video e audio, da una telecamera di sorveglianza. La donna, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe inferto alla vittima "più colpi in rapida successione". Le indagini della squadra mobile della Questura di Catania sono state avviate il 20 luglio scorso dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi della vittima con ferite alla spalla sinistra, all'avambraccio destro e al collo. Dall'inchiesta della Procura è emerso anche che poco prima del tentato omicidio, il marito della 34enne, per una "banale lite condominiale, avrebbe aggredito verbalmente la vittima e fisicamente anche un ospite della donna, sino a farlo allontanare, minacciando la giovane di gravi ritorsioni per costringerla a trasferirsi" di casa. Minacce, contesta l'accusa, "amplificate dalla contestuale rivendicazione della sua appartenenza al gruppo mafioso Cappello-Carateddi e dalla affermata disponibilità di armi". Anche l'uomo, 36 anni, è stato arrestato dalla polizia per violenza privata aggravata dai futili motivi e dal metodo mafioso. Nei confronti della coppia la squadra mobile della Questura ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. [email protected] (Web Info)