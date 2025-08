Ceccon risponde a... Ceccon: "Voleva la quarta medaglia? Che pollo"

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Niente quarta medaglia per Thomas Ceccon. Il nuotatore azzurro ha chiuso i Mondiali di nuoto 2025 di Singapore con il quarto posto ottenuto nella staffetta mista 4x100 maschile, andando a soli 10 centesimi dal bronzo conquistato dagli Stati Uniti. Al termine della gara Ceccon ha espresso tutta la sua delusione ai microfoni Rai: "Mi dispiace, sono molto arrabbiato perché volevo prendere la quarta medaglia, anche a Fukuoka siamo rimasti fuori con la staffetta e potevamo prenderla", ha detto Ceccon, "oggi ce la siamo giocata, ma purtroppo ci hanno beffato di un decimo, quindi mi spiace molto, è un gran peccato". Le sue parole sono state riprese in un post Instagram da Eurosport, e Ceccon ha deciso di commentarle, questa volta in terza persona: "Che pollo, se non si risparmiava nei 200 dorso (gara in cui non è riuscito a qualificarsi alla finale, ndr) poteva anche provare a prendere una medaglia. Gli sta bene", ha scritto il nuotatore azzurro, attirando i commenti di utenti e appassionati tra il divertito e il sorpreso. [email protected] (Web Info)