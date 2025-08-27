Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
27 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Da Gaza al piano casa, Meloni conquista il Meeting: “Avanti su premierato e giustizia”

Da Gaza al piano casa, Meloni conquista il Meeting: “Avanti su premierato e giustizia”

|28 Agosto 2025

(Adnkronos) - L'Europa, Gaza, l'Ucraina, il sostegno alla famiglia, la lotta alla droga e all'immigrazione clandestina. Passando per le riforme, dal premierato alla giustizia. Si commuove, Giorgia Meloni, davanti alla platea del Meeting di Rimini e alla standing ovation di un minuto che il pubblico di Comunione e Liberazione le tributa sia prima che dopo il suo intervento (VIDEO), il primo della kermesse romagnola da quando siede a Palazzo Chigi. E tocca alcune delle principali questioni al centro dell'attività del governo, di cui rivendica la stabilità dopo anni di esecutivi precari.  La missione, dice la premier - introdotta dal presidente della Fondazione Meeting Berhard Scholz - "è fare in modo che l'Italia si riappropri del posto che le spetta nel mondo. Forte, fiera. schietta, leale, in una parola: autorevole. E oggi sono fiera che l'Italia venga vista così a livello internazionale" e non più come il grande "malato" d'Europa.  La premier non risparmia critiche alla Ue, che secondo Meloni "sembra sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica", incapace di rispondere in maniera efficace alla sfida lanciata da Cina e Usa. Un concetto - come evidenziato da Meloni - che è stato al centro del discorso pronunciato giorni fa da Mario Draghi proprio al Meeting. Meloni ci scherza su: "Ora, io che sono passata dall'essere un'impresentabile per aver collocato il mio partito all'opposizione del governo Draghi all'essere definita una 'draghiana di ferro' mi divertirò a leggere i giornali per capire in quale delle due caselle verrò inserita questa volta...".  La politica estera ricopre una fetta importante dell'intervento di Meloni, che esprime parole di condanna per "l'ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza" e per le recenti decisioni del governo israeliano di Benjamin Netanyahu: "Non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". Sull'Ucraina ribadisce che "la chiave di volta" per ogni percorso di pace è "l'attivazione di robuste garanzie di sicurezza" per Kiev. E torna a rivendicare come la principale proposta sul tavolo in questo momento, basata su un meccanismo ispirato all'articolo 5 della Nato, porti la firma dell'Italia.  Parla anche di temi interni, la presidente del Consiglio. Con focus sulle proposte in vista della manovra di bilancio, dove l'attenzione del governo - assicura - si concentrerà sul ceto medio: l'obiettivo ambizioso, spiega Meloni, è "l'abbassamento strutturale del costo dell'energia che pesa come un macigno sulla competitività italiana". Non poteva mancare un riferimento alla famiglia e alla maternità, temi cari alla platea di Cl. Con l'annuncio di "un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie", a cui il capo del governo sta lavorando insieme al ministro delle Infrastrutture e alleato di governo Matteo Salvini, anche lui ospite del Meeting, sentito telefonicamente dalla premier dopo il 'mancato' incontro tra gli stand della Fiera. E dopo una stoccata alla maternità surrogata ("non c'è nulla di moderno nell'affittare l'utero di una donna povera") Meloni passa in rassegna le riforme principali nell'agenda del governo. A partire dal premierato, fondamentale "per la stabilità e la governabilità", per poi arrivare all'autonomia differenziata e ai poteri di Roma Capitale. Ma prioritaria, per Meloni, è anche la riforma della giustizia, sulla quale il governo intende andare avanti "nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare".  Un altro affondo nei confronti delle toghe Meloni lo lancia quando parla dell'azione del governo sul contrasto all'immigrazione clandestina: "Ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare questo fenomeno con serietà e determinazione sarà rispedito al mittente", mette in guardia l'inquilina di Palazzo Chigi, perché "non c'è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano". Fermo l'impegno del governo contro la droga: "Fa schifo, distrugge la vita", il messaggio di Meloni, che al termine del suo intervento si recherà in visita alla comunità di San Patrignano. Sullo sfondo degli applausi riminesi restano i tanti dossier aperti per il governo come dimostrano i distinguo della Lega. Matteo Salvini è stato l'altro protagonista della giornata conclusiva del Meeting: nessun faccia a faccia con la premier - anche se da fonti dell'organizzazione è trapelata in tarda mattinata l'ipotesi di un incontro tra la premier e il suo vice. I due, fanno sapere fonti leghiste, non si sono salutati di persona "solo per problemi di agenda", alla luce della visita a San Patrignano della premier e del programma di Salvini. Ma si sono sentiti al telefono, con focus sul rilancio delle infrastrutture e sul piano casa lanciato dalla presidente del Consiglio nel suo discorso.  Oggi Meloni, Salvini, Antonio Tajani e gli altri ministri si ritroveranno a Roma per un Consiglio dei ministri non ancora convocato, ma che dovrebbe tenersi alle 15. E a margine del Cdm potrebbe esserci anche l'occasione per un confronto tra i leader della coalizione su alcuni dei nodi più intricati del momento: dalle regionali, sulle quali "troveremo un accordo", assicura Salvini. Ma anche sulla questione Ucraina. Non sono confermate, per adesso, le indiscrezioni su un vertice di governo per definire le modalità con cui l'esercito italiano dovrebbe contribuire alle operazioni di peace-keeping in Ucraina. Il ministro degli Esteri Tajani ha aperto alla possibilità di impiegare l'esercito per operazioni di "sminamento". "Prima parliamo di pace e poi di sminatori", la posizione di Salvini, che resta nettamente contrario all'ipotesi di inviare soldati italiani a Kiev. Uno dei tanti nodi da sciogliere per l'esecutivo di Meloni. (dall'inviato Antonio Atte) [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Innovazione e sperimentazione, al via i progetti da 9 milioni di euro per migliorare le produzioni delle imprese agricole in tutte le filiere
Il caso
Innovazione e sperimentazione, al via i progetti da 9 milioni di euro per migliorare le produzioni delle imprese agricole in tutte le filiere
Gli esiti del bando sono disponibili on line
Pera dell'Emilia-Romagna Igp, al via il bando che mette a disposizione quasi 730mila euro di contributi
Il bando
Pera dell'Emilia-Romagna Igp, al via il bando che mette a disposizione quasi 730mila euro di contributi
Le risorse saranno concesse sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 70% della spesa ammessa, con un importo minimo dei progetti non inferiore a 250mila euro.
Patto per il Nord Modena: "No al ponte di Messina, sì alla Cispadana gratuita per i cittadini"
Politica
Patto per il Nord Modena: "No al ponte di Messina, sì alla Cispadana gratuita per i cittadini"
I fondi previsti per il Ponte di Messina potrebbero e dovrebbero essere investiti nella Cispadana, una superstrada gratuita e senza pedaggi, davvero a disposizione dei cittadini e delle imprese.
Nuovo fine settimana in centro a Modena con “Tavolini sotto le stelle”
Vestiti, usciamo
Nuovo fine settimana in centro a Modena con “Tavolini sotto le stelle”
Da venerdì 29 agosto, per tre sere, l’iniziativa che consente ai pubblici esercizi di ampliare lo spazio esterno.
Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella
Vestiti, usciamo
Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella
Tradizione gastronomica, musica, spettacoli e tanto divertimento.
Modena, venerdì 29 agosto l'evento “Il Bello del vero”, dove la musica lirica dialoga con l’arte e la letteratura
Vestiti, usciamo
Modena, venerdì 29 agosto l'evento “Il Bello del vero”, dove la musica lirica dialoga con l’arte e la letteratura
Un viaggio nel verismo con Leoncavallo, Mascagni, Verdi e le opere dello scultore modenese.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend 'guida' i fischi del pubblico
Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend 'guida' i fischi del pubblico
Papera di Onana e 26 rigori: squadra di quarta serie elimina il Manchester United
Papera di Onana e 26 rigori: squadra di quarta serie elimina il Manchester United
Foto 'rubate' su forum sessista, da Meloni a Schlein nessuna donna politica risparmiata
Foto 'rubate' su forum sessista, da Meloni a Schlein nessuna donna politica risparmiata
Da Gaza al piano casa, Meloni conquista il Meeting: "Avanti su premierato e giustizia"
Da Gaza al piano casa, Meloni conquista il Meeting: "Avanti su premierato e giustizia"
Us Open, cadono i primi giganti: Draper costretto al ritiro, Ruud eliminato
Us Open, cadono i primi giganti: Draper costretto al ritiro, Ruud eliminato
Gaza, l'Onu insiste: carestia causata da aiuti "limitati e compromessi". Israele: "Ritratti"
Gaza, l'Onu insiste: carestia causata da aiuti "limitati e compromessi". Israele: "Ritratti"
Sinner, quando gioca agli Us Open? L'orario di Jannik contro Popyrin
Sinner, quando gioca agli Us Open? L'orario di Jannik contro Popyrin
Minneapolis, chi era l'autore della sparatoria: il profilo di Robin Westman
Minneapolis, chi era l'autore della sparatoria: il profilo di Robin Westman
Djokovic perde un set ma vola al terzo turno: Svajda battuto in rimonta
Djokovic perde un set ma vola al terzo turno: Svajda battuto in rimonta
Agrigento, orrore a Naro: sgozza randagio e tenta di mangiarlo
Agrigento, orrore a Naro: sgozza randagio e tenta di mangiarlo
Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci al posto di Paolo Belli
Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci al posto di Paolo Belli
Gaza, la Cgil chiama alla piazza: "Il 6 settembre tutti uniti per chiedere che si fermi la barbarie"
Gaza, la Cgil chiama alla piazza: "Il 6 settembre tutti uniti per chiedere che si fermi la barbarie"
Sinner, la sfida di Popyrin: "Tutti hanno punti deboli, so come batterlo"
Sinner, la sfida di Popyrin: "Tutti hanno punti deboli, so come batterlo"
Us Open, tra i campi scocca... l'amore: lo Slam inaugura il suo dating show
Us Open, tra i campi scocca... l'amore: lo Slam inaugura il suo dating show
Stupro Tor Tre Teste, al Quarticciolo droga venduta a cielo aperto
Stupro Tor Tre Teste, al Quarticciolo droga venduta a cielo aperto
Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite
Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite
Roma, 26enne fermato per stupro in parco Tor Tre Teste avrebbe violentato anche un'altra donna
Roma, 26enne fermato per stupro in parco Tor Tre Teste avrebbe violentato anche un'altra donna
Sindaco Siracusa: "Whoopi Goldberg pronta a trasferirsi qui? Sarebbe grande onore"
Sindaco Siracusa: "Whoopi Goldberg pronta a trasferirsi qui? Sarebbe grande onore"
Paolini agli Us Open, ma versione... Halloween: la 'maschera' di Jasmine
Paolini agli Us Open, ma versione... Halloween: la 'maschera' di Jasmine
Lazio, ecco il nuovo canale WhatsApp: l'annuncio del club
Lazio, ecco il nuovo canale WhatsApp: l'annuncio del club

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Salute
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Amici animali
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    I vigneti di Collio e Brda diventano un parco d’arte che abbatte il confine invisibile
    I vigneti di Collio e Brda diventano un parco d’arte che abbatte il confine invisibile
    Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro
    Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro
    Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
    Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
    Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
    Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
    Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India
    Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India
    Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record
    Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record
    Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma
    Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma
    Turismo, Pellegrino (Aidit): "Meno giorni al mare? italiani non hanno soldi"
    Turismo, Pellegrino (Aidit): "Meno giorni al mare? italiani non hanno soldi"
    Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce
    Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce
    Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell'uffico del presidente: il video
    Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell'uffico del presidente: il video
    Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible
    Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible
    Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet
    Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata

    Curiosità

    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini

    chiudi