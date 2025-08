Dal campo di tennis a quello da calcio, Djokovic diventa comproprietario del Le Mans

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Il campione di tennis serbo Novak Djokovic fa il suo ingresso nel mondo del calcio diventando comproprietario del club calcistico francese Le Mans FC, squadra francese neopromossa squadra in Ligue 2. L'annuncio è arrivato direttamente dal club che ha confermato l'ingresso del 24 volte campione del Grande Slam all'interno di un gruppo di investitori di alto profilo che stanno acquisendo azioni del club. Tra i nuovi soci figurano anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen, insieme alla società di investimenti OutField, ha dichiarato il club. "Questa nuova partnership ci offre i mezzi per crescere in modo responsabile", ha dichiarato il presidente del club Thierry Gomez attraverso una nota ufficiale. I dettagli finanziari degli investimenti non sono stati resi noti. Il club militava nella quinta divisione francese nella stagione 2016/17, ma ha scalato le divisioni e si è assicurato la promozione in Ligue 2 la scorsa stagione. [email protected] (Web Info)