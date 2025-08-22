Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
22 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Dazi, premier Canada: “Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni”

Dazi, premier Canada: “Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni”

|22 Agosto 2025

(Adnkronos) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato la rimozione dei dazi di ritorsione al 25% su alcuni beni americani per adeguarsi alle esenzioni Usa, sottolineando che ''con gli Stati Uniti abbiamo il miglior accordo commerciale possibile ora''. Nel corso di una conferenza stampa, Carney ha evidenziato la necessità di ''proteggere i vantaggi commerciali del Canada'' e spiegato che la rimozione dei dazi ai beni americani entrerà in vigore il prossimo primo settembre. Il primo ministro canadese ha quindi precisato che resteranno in vigore i dazi su acciaio, alluminio e automobili. A marzo il Canada aveva imposto dazi del 25% su una lista di beni americani, tra cui arance, alcolici, abbigliamento, calzature, motociclette e cosmetici. ''Canada e Stati Uniti intendono intensificare i colloqui sulle questioni commerciali nei settori chiave'', ha detto Carney. La Casa Bianca ha accolto favorevolmente la decisione di Ottawa. "Accogliamo con favore questa mossa del Canada, attesa da tempo. Non vediamo l'ora di proseguire i colloqui con il Canada sulle preoccupazioni dell'Amministrazione in materia di commercio e sicurezza nazionale", ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca. Ieri Carney ha avuto un colloquio "produttivo" e di "ampio respiro" con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha reso noto il governo di Ottawa, precisando in una nota che i due leader hanno discusso delle "attuali sfide commerciali, delle opportunità e delle priorità condivise in una nuova relazione economica e di sicurezza tra Canada e Stati Uniti". Trump e Carney hanno anche parlato della guerra in Ucraina e, in particolare, di come sostenere la pace e la sicurezza a lungo termine di Kiev. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Travolto da un muletto, muore operaio di 28 anni
Cronaca
Travolto da un muletto, muore operaio di 28 anni
Stava lavorando nel turno di notte.
Carpi, sabato 23 agosto nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private
Da sapere
Carpi, sabato 23 agosto nuovi interventi di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi private
Le aree interessate sono quelle circostanti le vie Bobbio, Leopardi e Minghetti in città e intorno alla Polisportiva a San Marino.
Mirandola, conclusi gli interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi di San Martino Spino e Mortizzuolo
Il punto
Mirandola, conclusi gli interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi di San Martino Spino e Mortizzuolo
Lisa Secchia (assessora allo Sport): “Un risultato importante, che favorirà l’attività sportiva sul territorio frazionale”.
Porta l'auto a lavare in una stazione di servizio, al suo ritorno la vettura è sparita
Cronaca
Porta l'auto a lavare in una stazione di servizio, al suo ritorno la vettura è sparita
Arrestato un 29enne marocchino per furto aggravato.
Infezioni trasmesse da zanzare, salgono a 41 i casi nel Modenese
Da sapere
Infezioni trasmesse da zanzare, salgono a 41 i casi nel Modenese
L’Ausl rinnova l’invito a tutti i cittadini a effettuare la corretta prevenzione.
Modena, segnalato giro di spaccio con l’app “You Pol”: la Polizia di Stato arresta un 20enne già noto alle forze dell'ordine
Cronaca
Modena, segnalato giro di spaccio con l’app “You Pol”: la Polizia di Stato arresta un 20enne già noto alle forze dell'ordine
Rinvenuti all’interno del borsello 5.660 euro in banconote di vario taglio e un panetto di hashish.
Cane anziano costretto a camminare sull’asfalto rovente, sequestrato dalle guardie dell’OIPA di Modena
Animali
Cane anziano costretto a camminare sull’asfalto rovente, sequestrato dalle guardie dell’OIPA di Modena
Il proprietario è indagato per maltrattamento di animali.
San Felice, panchine rotte e degrado al parco della Rocca
L'osservazione
San Felice, panchine rotte e degrado al parco della Rocca
A segnalarlo alcuni cittadini.
Al via a San Martino Spino la Sagra del Cocomero
Vestiti, usciamo
Al via a San Martino Spino la Sagra del Cocomero
Buon cibo, divertimento e cocomero gratis per tutti.
Maltempo, infiltrazioni nella biblioteca di Finale Emilia e nella scuola primaria di Massa Finalese
Cronaca
Maltempo, infiltrazioni nella biblioteca di Finale Emilia e nella scuola primaria di Massa Finalese
Oltre 30 millimetri d'acqua sono caduti nel giro di poco più di mezz'ora nella giornata di ieri, giovedì 21 agosto
Il sindaco di Finale Emilia in vista alle Clarisse di Fanano
L'incontro
Il sindaco di Finale Emilia in vista alle Clarisse di Fanano
Ha potuto conoscere suor Serena, originaria di Alberone ma la cui famiglia è conosciuta a Finale Emilia, e suor Emanuela, originaria proprio del paese della Bassa modenese
Casi sospetti di arbovirosi non confermati, a Concordia sospesi i trattamenti contro le zanzare
Salute
Casi sospetti di arbovirosi non confermati, a Concordia sospesi i trattamenti contro le zanzare
Gli interventi adulticidi e larvicidi programmati saranno interrotti
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mondiali di calcio 2026, Trump: "Sorteggio il 5 dicembre al Kennedy Center"
Mondiali di calcio 2026, Trump: "Sorteggio il 5 dicembre al Kennedy Center"
Boss della Sacra Corona Unita evaso a Palmi, preso nelle campagne
Boss della Sacra Corona Unita evaso a Palmi, preso nelle campagne
Dazi, premier Canada: "Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni"
Dazi, premier Canada: "Con Usa miglior accordo possibile, via misure di ritorsione su alcuni beni"
Draghi: "Ue marginale, 2025 anno in cui l'illusione del suo potere è evaporata"
Draghi: "Ue marginale, 2025 anno in cui l'illusione del suo potere è evaporata"
Francia, nega ingresso a 150 israeliani: arrestato direttore parco divertimenti
Francia, nega ingresso a 150 israeliani: arrestato direttore parco divertimenti
OnlyFans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e... i guadagni
OnlyFans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e... i guadagni
Video choc media libici: "Almasri uccide un uomo in strada a Tripoli"
Video choc media libici: "Almasri uccide un uomo in strada a Tripoli"
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Usa, Powell apre a taglio tassi d'interesse: "Effetto dei dazi ora è visibile"
Usa, Powell apre a taglio tassi d'interesse: "Effetto dei dazi ora è visibile"
Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: "Non vogliono rinnovargli contratto"
Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: "Non vogliono rinnovargli contratto"
Ragusa, tragedia in azienda agricola: 15enne travolto e ucciso da trattore
Ragusa, tragedia in azienda agricola: 15enne travolto e ucciso da trattore
Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni
Cronaca nera
Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni
Insulti a Meloni, quando ad attaccare fu Molko dei Placebo
Insulti a Meloni, quando ad attaccare fu Molko dei Placebo
Romania, sorteggio truccato in coppa nazionale? Il clamoroso video che sta facendo il giro del web
Romania, sorteggio truccato in coppa nazionale? Il clamoroso video che sta facendo il giro del web
Puglia, Decaro: "Pronto a candidarmi ma voglio essere presidente libero non a metà"
Puglia, Decaro: "Pronto a candidarmi ma voglio essere presidente libero non a metà"
Sgombero Leoncavallo, la protesta social di Emis Killa e Fedez
Il caso
Sgombero Leoncavallo, la protesta social di Emis Killa e Fedez
La Dinamo Sassari riabbraccia Polonara: "Crediamo nel suo percorso di recupero"
La Dinamo Sassari riabbraccia Polonara: "Crediamo nel suo percorso di recupero"
Napoli, guai per il ds Manna: positivo all'alcoltest e patente ritirata
Napoli, guai per il ds Manna: positivo all'alcoltest e patente ritirata
Adidas sotto accusa, copia la scarpa agli indigeni messicani e chiede scusa
Adidas sotto accusa, copia la scarpa agli indigeni messicani e chiede scusa
Usa, la denuncia di Pechino: interrogatori e discriminazioni a studenti cinesi
Usa, la denuncia di Pechino: interrogatori e discriminazioni a studenti cinesi

Rubriche

Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo

SALUTE

Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Bassetti minacciato di morte: "Capita quando la politica invade il campo della scienza"
Bassetti minacciato di morte: "Capita quando la politica invade il campo della scienza"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    SpaceX lancia il misterioso aereo spaziale X-37B: segreti militari e innovazioni tecnologiche in orbita
    SpaceX lancia il misterioso aereo spaziale X-37B: segreti militari e innovazioni tecnologiche in orbita
    Google rivoluziona la ricerca: arriva l'AI Mode con funzionalità di 'Assistente Personale'
    Google rivoluziona la ricerca: arriva l'AI Mode con funzionalità di 'Assistente Personale'
    Il paradosso dell'AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
    Il paradosso dell'AI Generativa: il 95% dei progetti fallisce e il futuro potrebbe essere decentralizzato
    ROG Xbox Ally, data di uscita delle nuove portatili Xbox
    ROG Xbox Ally, data di uscita delle nuove portatili Xbox
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la recensione
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la recensione
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    CUPRA Tindaya: quando design e emozione diventano un’esperienza
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    Volvo: vendite in calo del 14% a luglio 2025
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    BMW M850i Edition M Heritage: l’essenza esclusiva della Gran Coupe
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"
    Dazi, Caffo (Consorzio nazionale Grappa): "Ci aspettavamo esenzione per superalcolici, speriamo in spiragli"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi