28 Agosto 2025
Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv e streaming

28 Agosto 2025

(Adnkronos) - Via ad Eurobasket 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, l'Italia del ct Pozzecco apre il girone C della rassegna continentale e a Limassol (Cipro) sfida la Grecia. Una partita subito importante contro una squadra, quella della star Nba Giannis Antetokounmpo, che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nella manifestazione. Ecco orario della sfida e dove vederla in tv e streaming . La partita Italia-Grecia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 20:30 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Innovazione e sperimentazione, al via i progetti da 9 milioni di euro per migliorare le produzioni delle imprese agricole in tutte le filiere
Il caso
Innovazione e sperimentazione, al via i progetti da 9 milioni di euro per migliorare le produzioni delle imprese agricole in tutte le filiere
Gli esiti del bando sono disponibili on line
Pera dell'Emilia-Romagna Igp, al via il bando che mette a disposizione quasi 730mila euro di contributi
Il bando
Pera dell'Emilia-Romagna Igp, al via il bando che mette a disposizione quasi 730mila euro di contributi
Le risorse saranno concesse sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 70% della spesa ammessa, con un importo minimo dei progetti non inferiore a 250mila euro.
Patto per il Nord Modena: "No al ponte di Messina, sì alla Cispadana gratuita per i cittadini"
Politica
Patto per il Nord Modena: "No al ponte di Messina, sì alla Cispadana gratuita per i cittadini"
I fondi previsti per il Ponte di Messina potrebbero e dovrebbero essere investiti nella Cispadana, una superstrada gratuita e senza pedaggi, davvero a disposizione dei cittadini e delle imprese.
Nuovo fine settimana in centro a Modena con “Tavolini sotto le stelle”
Vestiti, usciamo
Nuovo fine settimana in centro a Modena con “Tavolini sotto le stelle”
Da venerdì 29 agosto, per tre sere, l’iniziativa che consente ai pubblici esercizi di ampliare lo spazio esterno.
Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella
Vestiti, usciamo
Cavezzo, dal 29 agosto torna la Festa della Tagliatella
Tradizione gastronomica, musica, spettacoli e tanto divertimento.
Modena, venerdì 29 agosto l'evento “Il Bello del vero”, dove la musica lirica dialoga con l’arte e la letteratura
Vestiti, usciamo
Modena, venerdì 29 agosto l'evento “Il Bello del vero”, dove la musica lirica dialoga con l’arte e la letteratura
Un viaggio nel verismo con Leoncavallo, Mascagni, Verdi e le opere dello scultore modenese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax

    • WatchA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni da Sisma Emilia
    • WatchRischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
    • WatchTreni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile

    I vigneti di Collio e Brda diventano un parco d’arte che abbatte il confine invisibile
    I vigneti di Collio e Brda diventano un parco d’arte che abbatte il confine invisibile
    Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro
    Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro
    Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
    Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
    Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
    Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
    Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India
    Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India
    Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record
    Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record
    Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma
    Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma
    Turismo, Pellegrino (Aidit): "Meno giorni al mare? italiani non hanno soldi"
    Turismo, Pellegrino (Aidit): "Meno giorni al mare? italiani non hanno soldi"
    Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce
    Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce
    Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell'uffico del presidente: il video
    Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell'uffico del presidente: il video
    Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible
    Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible
    Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet
    Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata

    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini

