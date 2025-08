FdI, nozze a Roma per Cirielli: celebra La Russa. Menu campano e bomboniere in ceramica di Vietri

(Adnkronos) - Saranno nozze low profile e all'insegna della tradizione campana. Oggi Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e deputato di Fratelli d'Italia, si sposerà civilmente a Roma con la ginecologa Maria Rosaria Campitiello, sua compagna da sei anni, da giugno neo capo del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute. La cerimonia si terrà alle 18 alle pendici del Celio, a pochi passi dalle Terme di Caracalla, nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo. Come celebrante ci sarà il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Folta la 'delegazione del governo' attesa al ricevimento (la location è per ora top secret) che seguirà il rito civile: i ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi; della Difesa, Guido Crosetto; del Made in Italy, Adolfo Urso e dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida; gli azzurri Anna Maria Bernini e Gilberto Pichetto Fratin, rispettivamente titolari del dicastero dell'Università e dell'Ambiente. Non è dato sapere se ci sarà anche Giorgia Meloni, con un'agenda fitta di impegni governativi (tra una trasferta nelle Marche e il Cdm): forse potrebbe passare per un saluto in serata. Cirielli sarà in smoking, con papillon e camicia bianca, mentre la sposa ha scelto un classico abito bianco. Il menu è composto da prodotti tipici della cucina campana: non a caso, tra i primi spicca il risotto agli agrumi, piatto prettamente estivo in omaggio ai profumi e sapori della gastronomia della Costiera, scelto dalla coppia perché Cirielli ha fatto il capitano dei Carabinieri ad Amalfi ed è devoto a Sant'Andrea e la Campitiello è cresciuta in Costiera. Le bomboniere saranno realizzate e dipinte a mano secondo l'antica arte della ceramica di Vietri. ''Sarà un matrimonio romano per suggellare questi tre anni vissuti insieme nella Capitale, abbiamo invitato i familiari più stretti e pochi amici, quelli che abbiamo in comune'', confida all'Adnkronos Cirielli. [email protected] (Web Info)