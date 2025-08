Federica Pellegrini compie 37 anni, Matteo Giunta: “Buon compleanno tata mia”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Federica Pellegrini compie oggi, martedì 5 agosto, 37 anni. Per l'occasione speciale Matteo Giunta ha condiviso sui social una dolcissima dedica accompagnata da uno scatto che ritrae la coppia felice insieme alla loro bambina, Matilde. "Conosco un solo modo per misurare il tempo: con te e senza di te. Buon compleanno Tata mia", ha scritto l'allenatore, citando una celebre frase pronunciata da Roberto Benigni alla Mostra del Cinema di Venezia dedicata alla moglie Nicoletta Braschi. Non si è fatto attendere il commento ironico della campionessa olimpica: "E adesso andiamo in vacanza per favore", accompagnata da emoticon commosse. Il romanticismo e le sorprese non si sono fermate ai social: Matteo ha fatto trovare alla moglie un mazzo di rose rosse accompagnato da una busta in cui non ha scritto lunghe dediche, solo un grande cuore disegnato: "La sintesi di mio marito", ha scritto lei, condividendo il gesto con i follower. [email protected] (Web Info)