27 Agosto 2025
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni dal 'sì': "Come nelle favole"

27 Agosto 2025

(Adnkronos) - Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano oggi il loro terzo anniversario di matrimonio. Era il 27 agosto 2022 quando la campionessa olimpica e il suo allenatore si sono detti 'sì' nella suggestiva cornice della chiesa di San Zaccaria, a Venezia.  I due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno magico. "Come nelle favole, buon anniversario amore", ha scritto Matteo Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. "3 anni e sembra ieri... dobbiamo finirla di fare cose", ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno.   Il 2024 ha segnato un altro importante traguardo nella loro storia d'amore: la nascita della piccola Matilde, la loro prima figlia, venuta al mondo lo scorso gennaio, coronando così il sogno di costruire un famiglia. [email protected] (Web Info)
Guasto a condotta idrica, temporaneamente chiusa la strada statale 253Bis "Trasversale di Pianura"
Il caso
Guasto a condotta idrica, temporaneamente chiusa la strada statale 253Bis "Trasversale di Pianura"
Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.
Smettere di fumare, aperte le iscrizioni ai corsi a Carpi a Mirandola in programma ad ottobre
Le novità per la salute
Smettere di fumare, aperte le iscrizioni ai corsi a Carpi a Mirandola in programma ad ottobre
Come ogni anno, in autunno ripartiranno i corsi gratuiti in provincia
Mostra bibliografica in ricordo del prof. Bruno Andreolli a Mirandola
L'appuntamento
Mostra bibliografica in ricordo del prof. Bruno Andreolli a Mirandola
La mostra sarà aperta fino al 14 settembre 2025 e visitabile la domenica dalle ore 10 alle 12 e in occasione degli eventi organizzati nella sala o su richiesta
Nada e Offlaga Disco Pax ospiti della rassegna "Cantautori su Marte"
In piazza
Nada e Offlaga Disco Pax ospiti della rassegna "Cantautori su Marte"
Venerdì 29 agosto e il 5 settembre due serate in piazza Sant’Agostino per esplorare le nuove strade della canzone d’autore. Ingresso gratuito
Rischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
Salute
Rischio botulino, sequestrati 674 kg di confetture e succhi di frutta a una azienda agricola
I Nas hanno trovato centinaia di vasetti di vetro già utilizzati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, destinati a nuovo riempimento, oltre a contenitori di confetture autoprodotte che avevano perso il sottovuoto
Edoardo Ricci all'Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all'Ic Carpi 3, Anna Perretta all'Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
Scuola e università
Edoardo Ricci all'Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all'Ic Carpi 3, Anna Perretta all'Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
Complessivamente in Emilia-Romagna ne sono stati indicati 26. I nuovi dirigenti scolastici prenderanno servizio il prossimo 1 settembre
Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
La storia
Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
Dopo l'inaugurazione. La mostra sarà visitabile fino ad ottobre
A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
Cultura
A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
Rievoca le suggestive atmosfere anni ‘50. Il programma prevede sei serate di concerti live e dj set con i migliori artisti del territorio italiano e internazionale, una grande pista da ballo, stand gastronomici e tanto altro. 
Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
La storia
Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
L'aveva lanciata Vannis Marchi, ex “LiuJo”
Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
Sport
Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
Tutti presenti i giocatori ad eccezione di Piergiorgio Antonaci, appena diventato padre
Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell'unità di Modena il 27 agosto
In piazza
Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell'unità di Modena il 27 agosto
La Festa sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 18.30, e domenica 7 settembre anche a pranzo per la Pastasciutta antifascista, restando invece chiusa lunedì 25 agosto e lunedì 8 settembre.
Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d'infanzia e nidi
Cronaca
Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d'infanzia e nidi
Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, saranno effettuate disinfestazioni nelle aree verdi in vista della prossima riapertura. Interessati 34 plessi scolastici
Gaza, nuovi attacchi Idf. Trump presiede "grande riunione alla Casa Bianca"
Gaza, nuovi attacchi Idf. Trump presiede "grande riunione alla Casa Bianca"
Fedez svela il significato del nuovo tatuaggio: "Il dolore è necessario"
Fedez svela il significato del nuovo tatuaggio: "Il dolore è necessario"
Morto a 80 anni monsignor Nosiglia, fu arcivescovo di Torino per 12 anni
Morto a 80 anni monsignor Nosiglia, fu arcivescovo di Torino per 12 anni
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni dal 'sì': "Come nelle favole"
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni dal 'sì': "Come nelle favole"
Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna
Cronaca nera
Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni
Messina, cane trovato morto in una valigia
Messina, cane trovato morto in una valigia
Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi
Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi
Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Meloni oggi al Meeting di Rimini, è la prima volta da premier alla kermesse
Politica
Meloni oggi al Meeting di Rimini, è la prima volta da premier alla kermesse
Zverev, vittoria e secondo turno agli Us Open: supera Tabilo in tre set
Zverev, vittoria e secondo turno agli Us Open: supera Tabilo in tre set
Djokovic-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Djokovic-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Mostra Venezia 2025 al via oggi: il discorso di Fanelli, premio a Herzog e film di Sorrentino
Mostra Venezia 2025 al via oggi: il discorso di Fanelli, premio a Herzog e film di Sorrentino
Alcaraz-Bellucci: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Alcaraz-Bellucci: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Vuelta, oggi la quinta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Vuelta, oggi la quinta tappa: orario, percorso e dove vederla in tv
Us Open, gli italiani in campo: vincono Sinner e Musetti. Delusione Arnaldi e Sonego
Us Open, gli italiani in campo: vincono Sinner e Musetti. Delusione Arnaldi e Sonego
Gaza, Netanyahu non parla di tregua: avanti offensiva. A Tel Aviv 350mila in piazza per gli ostaggi
La storia
Gaza, Netanyahu non parla di tregua: avanti offensiva. A Tel Aviv 350mila in piazza per gli ostaggi
Trump: "Zelensky non è innocente". Ucraina ammette: "Truppe Russia a Dnipropetrovsk"
Trump: "Zelensky non è innocente". Ucraina ammette: "Truppe Russia a Dnipropetrovsk"
Chikungunya, cosa stiamo sbagliando? "Zanzare avanzano e servono più dati"
Salute
Chikungunya, cosa stiamo sbagliando? "Zanzare avanzano e servono più dati"
È impossibile ignorare che, sebbene il numero di epidemie di Chikungunya e di altre malattie virali sia in aumento, le risorse per la ricerca rimangono insufficienti
Usa, genitori di un 16enne fanno causa a OpenAi: "ChatGpt lo ha incoraggiato a suicidarsi"
Usa, genitori di un 16enne fanno causa a OpenAi: "ChatGpt lo ha incoraggiato a suicidarsi"

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca "Stellata" e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l'ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l'anno
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Amici animali
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"

    Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo
    Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo
    Spotify introduce i messaggi diretti, come inviarli
    Spotify introduce i messaggi diretti, come inviarli
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell'era elettrica
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica

    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area

    Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini

