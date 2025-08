Ferlaino (Socialcom): “Ue negativa per 75% italiani, a Meloni la fiducia anche di chi non la vota”

(Adnkronos) - Arriva un nuovo episodio di 'Un Altro Pianeta', il podcast prodotto da Simple Communication e condotto da Hoara Borselli. Questa volta, sotto i riflettori c’è Luca Ferlaino, il fondatore di Web Agency SocialCom Italia, un vero esperto che si muove tra aziende, politica e numeri. Ferlaino apre subito con una verità scomoda: uno studio della sua SocialCom rivela che ben il 75% degli italiani vede l'Unione Europea in modo negativo, una sfiducia che pare non faccia altro che aumentare da quando Donald Trump è salito alla Casa Bianca. Passando alla politica italiana: qui la fiducia latita, è un dato di fatto. Eppure, una cosa c'è ancora: la speranza. E i social network lo dimostrano. Se prima erano Salvini e Conte (soprattutto col Covid e il Reddito di Cittadinanza) a far sognare la gente, oggi, secondo Ferlaino, è Giorgia Meloni a tenere banco: la Presidente del Consiglio - spiega - riesce a essere "Giorgia" anche sui social, e questo la rende vicina alla gente. Talmente vicina che, pure chi non la vota, difficilmente mette in discussione le sue capacità. Insomma, la gente ha speranza in chi la rappresenta, perché sa che la politica decide la sua vita, anche se delle istituzioni, in fondo, si fida poco. E a proposito di cosa finisce in pasto all'opinione pubblica, Ferlaino sottolinea: “Invece di combattere ogni singola fake news l’informazione dovrebbe proprio impedire che certe cose vengano pubblicate”. L'esempio di quelle immagini degli "amanti al concerto dei Coldplay" è chiarissimo: a volte, il problema non è correggere, ma proprio non diffondere. Infine, un tuffo nel passato con una storia curiosa sul calcio: quando il Napoli comprò Maradona. Ferlaino racconta che il contratto di Maradona fu depositato in ritardo ma che la Federcalcio chiuse un occhio perché far venire a giocare il calciatore più forte del mondo era un vantaggio troppo grande per mettersi a fare storie. E poi l’aneddoto: quando Maradona arrivò in Italia volle mangiare a tutti i costi il tartufo. Tutti i ristoranti di lusso di Capri si chiamarono e, alla fine, Maradona ebbe quello che aveva chiesto. [email protected] (Web Info)