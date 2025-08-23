Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
23 Agosto 2025
Fratelli Menendez, negata la libertà vigilata anche a Lyle

23 Agosto 2025

(Adnkronos) - La Commissione per la libertà vigilata della California ha negato la scarcerazione condizionale a Lyle Menendez, condannato insieme al fratello Erik per l'omicidio dei genitori avvenuto nel 1989.  La decisione è stata annunciata al termine di un'udienza in formato virtuale che ha visto le dichiarazioni dell'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles, di Lyle Menendez e dei parenti di Menendez che ne sostengono la scarcerazione, anch'essi considerati vittime del crimine commesso dai fratelli. Nonostante il verdetto, per Lyle Menendez resta aperta la possibilità di ottenere la libertà: il governatore della California, Gavin Newsom, ha infatti il potere, seppur è raro che venga usato, di ribaltare la decisione della Commissione. I due fratelli hanno inoltre avviato richieste di clemenza e un nuovo processo. Durante la lettura della sentenza, la commissaria Julie Garland ha riconosciuto i progressi compiuti da Lyle in carcere, definendolo "un detenuto modello sotto molti aspetti" e sottolineando la sincerità del suo pentimento. Tuttavia, ha aggiunto, "permangono tratti di personalità antisociale come inganno, minimizzazione e violazione delle regole che restano al di sotto della superficie positiva". In precedenza era stata respinta la richiesta di libertà vigilata anche per Erik Menendez. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell'abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l'enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca "Stellata" e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l'ascolto
Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: "Io ho due anime dentro di me: l'Africa e l'Italia. Ricci, passioni e tanto altro"
La sua storia è diventata un fumetto d'autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: "Il mio nome è Paradiso" è il titolo

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L'intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell'area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d'origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all'innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l'attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest'anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L'allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo "gioiello".

