Galatasaray-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La Lazio scende in campo in amichevole. La squadra biancoceleste continua la sua tournée in Turchia sfidando oggi, sabato 2 agosto, il Galatasaray allo stadio Rams Park di Istanbul. Nei giorni scorsi la squadra di Sarri, tornato sulla panchina laziale dopo l'interregno di Tudor e la parentesi Baroni, ha affrontato già il Fenerbahce di José Mourinho, venendo sconfitta 1-0. La sfida tra Galatasaray e Lazio è in programma oggi, sabato 2 agosto, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Galatasaray (4-2-3-1): Gunay Guvenc; Frankowski, Kaan Ayhan, Sanchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu. All. Buruk Lazio (4-3-3): Mandas; Hysaj, Provstgaard, Gila, Tavares; Rovella, Vecino, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. All. Sarri Galatasaray-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn. [email protected] (Web Info)