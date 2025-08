Gaza, media: “Nuovo attacco Israele su Striscia, 5 morti e 20 feriti”

(Adnkronos) - Cinque morti e 20 feriti. E' il bilancio di un attacco israeliano nel quartiere di Shujaya nel nord della città di Gaza. Lo riporta al Jazeera, citando l'agenzia di Protezione civile di Gaza. Secondo l'emittente, le vittime si aggiungono alle almeno 24 persone uccise oggi, venerdì 1 agosto, dai raid dell'Idf nell'enclave. Le forze armate tedesche hanno lanciato aiuti umanitari su Gaza. I primi due voli della Luftwaffe hanno trasportato quasi 14 tonnellate di rifornimenti, ha confermato il ministero della Difesa tedesco. Il ministro Boris Pistorius ha dichiarato: "I voli possono dare solo un piccolo contributo per fornire alle persone colpite sul campo i beni di prima necessità". E ha espresso la speranza che Israele garantisca una consegna più completa di aiuti umanitari all'enclave assediata. Ieri anche la Francia aveva paracadutato aiuti, lanciando 40 tonnellate di beni nella Striscia di Gaza, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Gli aiuti sono stati lanciati da aerei partiti dalla Giordania. "Dobbiamo inondare la Striscia di Gaza di cibo, acqua e medicine", ha dichiarato Barrot, aggiungendo che gli attuali aiuti di emergenza sono chiaramente insufficienti. ''I lanci aerei sono almeno 100 volte più costosi dei camion. I camion trasportano il doppio degli aiuti degli aerei. Se c'è la volontà politica di consentire i lanci aerei, che sono altamente costosi, insufficienti e inefficienti, dovrebbe esserci un'analoga volontà politica di aprire i valichi stradali'' ha scritto su 'X' Philippe Lazzarini, il commissario generale dell'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi. ''Mentre la popolazione di Gaza muore di fame, l'unico modo per rispondere alla carestia è inondare Gaza di aiuti'', ha aggiunto Lazzarini. Definendo l'Unrwa come ''la più grande agenzia delle Nazioni Unite sul campo'' a Gaza, Lazzarini ha spiegato che ci sono ''seimila camion carichi di aiuti bloccati fuori Gaza in attesa del via libera per entrare''. Lazzarini ha ricordato che ''l'Onu, insieme all'Unrwa e ai suoi partner, è riuscita a far arrivare dai 500 ai 600 camion al giorno durante il cessate il fuoco di inizio anno. Gli aiuti hanno raggiunto l'intera popolazione di Gaza in sicurezza e dignità''. E in questo modo si è riusciti a ''invertire la crescente carestia senza alcun dirottamento degli aiuti. Non c'è alternativa alla risposta coordinata delle Nazioni Unite con l'Unrwa, poiché la spina dorsale aveva fornito risultati simili''. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)