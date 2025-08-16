Gaza, morta 20enne arrivata a Pisa: era gravemente malnutrita
(Adnkronos) - È morta presso l'unità operativa di ematologia dell'ospedale di Pisa Marah, una ragazza palestinese di 20 anni, giunta in Italia dalla Striscia di Gaza per ricevere cure mediche nell'ambito di un'operazione umanitaria.
Sbarcata la notte tra il 13 e il 14 agosto da un volo dello Stato italiano era stata subito ricoverata, ma le sue condizioni erano subito apparse critiche a causa della malnutrizione.
Il decesso è stato comunicato dall'Azienda ospedaliero-universitaria pisana.
La giovane era arrivata in Italia dalla Striscia di Gaza, accompagnata dalla madre, nell'ambito di un'operazione umanitaria, con un quadro clinico molto complesso/compromesso e uno stato di profondo deperimento organico, spiega l'Aoup.
Nella giornata di Ferragosto, dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un'improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco che, purtroppo, ha portato al decesso della giovane.
L'Aoup, si legge nella nota, "ha comunicato il tragico evento alla Prefettura, che ha prontamente attivato le procedure necessarie per i successivi adempimenti di competenza".
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso profondo dolore per la perdita della giovane palestinese e solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia.
"Il Sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio - dichiara Giani - sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza". ---internazionale/[email protected] (Web Info)
