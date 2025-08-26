Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
26 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Gaza, Netanyahu non parla di tregua: avanti offensiva. A Tel Aviv 350mila in piazza per gli ostaggi

Gaza, Netanyahu non parla di tregua: avanti offensiva. A Tel Aviv 350mila in piazza per gli ostaggi

|27 Agosto 2025

(Adnkronos) - A Tel Aviv 350mila persone sono scese in piazza per chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza. La cifra è stata fornita dall’attore israeliano Lior Ashkenazi che dal palco ha definito la protesta "la lotta più morale e umanitaria che ci sia" e ha invitato i manifestanti a continuare la mobilitazione: "Non siamo più disposti a essere educati, basta!". La polizia non ha fornito una stima ufficiale della partecipazione. Gli organizzatori hanno ricordato che una manifestazione simile, lo scorso 17 agosto, aveva visto la presenza di circa 500mila persone. "Siamo sulla strada della vittoria e grandi cose sono già state realizzate, ma c'è ancora del lavoro da fare. Arrivo da una riunione di gabinetto e non credo di potere dire troppo ma dirò una cosa: è iniziato a Gaza e finirà a Gaza. Non lasceremo lì questi mostri, rilasceremo tutti i nostri ostaggi, faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele", ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante un evento in Cisgiordania per celebrare i 17 nuovi insediamenti di coloni, secondo quanto riferisce 'Haaretz'. "Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo", ha scandito. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha concluso la sua riunione senza aver discusso l’accordo di tregua di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi proposto da Hamas. Lo riporta l'emittente Channel 12, ricordando che l’incontro, durato meno di tre ore, era stato anticipato per permettere ai ministri di partecipare a una cena a Gerusalemme organizzata dal Consiglio Regionale di Binyamin in Cisgiordania. Il governo ha confermato la prosecuzione dell’offensiva su Gaza City per aumentare la pressione su Hamas e ottenere un accordo globale. "Israele sta penetrando nel cuore di Gaza City con una forza schiacciante: carri armati e aerei da guerra stanno radendo al suolo interi isolati, non solo distruggendo edifici, ma anche svuotando deliberatamente i quartieri residenziali dei loro residenti", ha scritto al Jazeera, aggiungendo che "si è verificato un enorme aumento dell'impiego di unità di artiglieria nella parte orientale di Gaza City, con conseguente distruzione delle infrastrutture civili". "L'esercito israeliano sta utilizzando una potenza militare che mira meno a colpire con precisione e più a cancellare ciò che resta del tessuto urbano di Gaza: case, scuole, rifugi e ospedali sono stati colpiti dai bombardamenti - sottolinea l'emittente del Qatar - Questa nuova espansione militare sta lasciando le famiglie senza un posto dove andare". L’esercito israeliano ha dichiarato che sei delle persone uccise nell’attacco al Nasser Hospital di Khan Younis erano membri di Hamas. L’operazione, dicono le Idf, condotta con due raid mirati su una telecamera posizionata dai militanti nella struttura, aveva come obiettivo neutralizzare un dispositivo di sorveglianza utilizzato per monitorare i movimenti delle truppe israeliane. L’esercito ha precisato che le forze hanno agito per "rimuovere la minaccia colpendo e smantellando la telecamera" e che il capo di stato maggiore ha ordinato di approfondire diverse fasi del processo, tra cui l’autorizzazione all’attacco. Hamas ha respinto con forza le dichiarazioni israeliane secondo cui il raid sull'ospedale Nasser di Gaza sarebbe stato mirato a una telecamera gestita dal gruppo militante. In un comunicato, l’organizzazione ha definito l’accusa "infondata": "Israele ha tentato di giustificare questo crimine inventando la falsa pretesa di aver preso di mira una 'telecamera' appartenente agli elementi della resistenza, un’accusa infondata, priva di qualsiasi prova e volta unicamente a eludere la responsabilità legale e morale per un massacro completo". Nel duplice attacco di lunedì sono morti civili e cinque giornalisti. Durante il briefing giornaliero con la stampa un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che "l’uccisione di cinque giornalisti, quattro operatori sanitari e di numerosi civili a Gaza ieri, in seguito a un attacco israeliano che ha preso di mira l’ospedale Nasser e che ha causato almeno 20 morti, è del tutto inaccettabile. Civili e giornalisti devono essere protetti dal diritto internazionale". "Ci sono state troppe vittime in questo conflitto. Deve finire ora. I civili a Gaza soffrono da troppo tempo e in misura eccessiva: è giunto il momento di spezzare il ciclo di violenza e di sofferenza", ha aggiunto il portavoce. "Ribadiamo il nostro appello a Israele affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e garantisca che questi attacchi vengano indagati, prendendo atto della dichiarazione delle autorità israeliane secondo cui sarà condotta un’indagine approfondita", ha concluso. E' stata pubblicata una lettera pubblica firmata da 209 ex ambasciatori dell'Ue, alti funzionari diplomatici e ambasciatori degli Stati dell'Ue, in cui si chiede un'azione urgente in merito alla guerra di Israele a Gaza e alle azioni illegali in Cisgiordania. Se l'Ue non agirà collettivamente, gli Stati membri dovranno adottare misure individualmente o in gruppi più piccoli per sostenere i diritti umani e far rispettare il diritto internazionale, si legge nella lettera, che delinea nove possibili approcci. Tra questi rientrano la sospensione delle licenze di esportazione di armi, il divieto di commercio di beni e servizi con insediamenti illegali e il divieto per i centri dati europei di ricevere, archiviare o elaborare dati provenienti dal governo israeliano o da fonti commerciali se correlati alla "presenza e alle attività di Israele a Gaza e altrove nei territori occupati". Tra i firmatari figurano 110 ex ambasciatori, 25 ex direttori generali e due dei diplomatici più importanti dell'Ue: Alain Le Roy , ex segretario generale del Servizio europeo per gli affari esteri, e Carlo Trojan, ex segretario generale della Commissione europea. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3, Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
Scuola e università
Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3, Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
Complessivamente in Emilia-Romagna ne sono stati indicati 26. I nuovi dirigenti scolastici prenderanno servizio il prossimo 1 settembre
Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
La storia
Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
Oggi l'inaugurazione. La mostra sarà visitabile fino ad ottobre
A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
Cultura
A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
Rievoca le suggestive atmosfere anni ‘50. Il programma prevede sei serate di concerti live e dj set con i migliori artisti del territorio italiano e internazionale, una grande pista da ballo, stand gastronomici e tanto altro. 
Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
La storia
Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
L'aveva lanciata Vannis Marchi, ex “LiuJo”
Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
Sport
Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
Tutti presenti i giocatori ad eccezione di Piergiorgio Antonaci, appena diventato padre
Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell’unità di Modena il 27 agosto
In piazza
Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell’unità di Modena il 27 agosto
La Festa sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 18.30, e domenica 7 settembre anche a pranzo per la Pastasciutta antifascista, restando invece chiusa lunedì 25 agosto e lunedì 8 settembre.
Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d’infanzia e nidi
Cronaca
Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d’infanzia e nidi
Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, saranno effettuate disinfestazioni nelle aree verdi in vista della prossima riapertura. Interessati 34 plessi scolastici
Iscrizioni aperte per il corso per volontari della cooperazione internazionale a Modena
Istruzione
Iscrizioni aperte per il corso per volontari della cooperazione internazionale a Modena
Economia, disuguaglianze globali e possibili alternative; sovranità alimentare e giustizia climatica; approccio di genere nella cooperazione; migrazioni; diritti e gestione dei conflitti sono i temi che verranno affrontati
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Gaza, Netanyahu non parla di tregua: avanti offensiva. A Tel Aviv 350mila in piazza per gli ostaggi
Gaza, Netanyahu non parla di tregua: avanti offensiva. A Tel Aviv 350mila in piazza per gli ostaggi
Trump: "Zelensky non è innocente". Ucraina ammette: "Truppe Russia a Dnipropetrovsk"
Trump: "Zelensky non è innocente". Ucraina ammette: "Truppe Russia a Dnipropetrovsk"
Chikungunya, cosa stiamo sbagliando? "Zanzare avanzano e servono più dati"
Chikungunya, cosa stiamo sbagliando? "Zanzare avanzano e servono più dati"
Usa, genitori di un 16enne fanno causa a OpenAi: "ChatGpt lo ha incoraggiato a suicidarsi"
Usa, genitori di un 16enne fanno causa a OpenAi: "ChatGpt lo ha incoraggiato a suicidarsi"
Taylor Swift, l'annuncio di matrimonio durante... Sinner. E i telecronisti 'impazziscono'
Taylor Swift, l'annuncio di matrimonio durante... Sinner. E i telecronisti 'impazziscono'
Sinner e il nuovo look di Alcaraz: "A lui sta bene tutto, ma non mi raserò mai"
Sinner e il nuovo look di Alcaraz: "A lui sta bene tutto, ma non mi raserò mai"
Wsj: "Colloqui segreti tra Exxon e Rosneft per possibile ritorno in Russia"
Wsj: "Colloqui segreti tra Exxon e Rosneft per possibile ritorno in Russia"
Bruce Willis, la moglie rivela: "Il cervello lo sta abbandonando"
Bruce Willis, la moglie rivela: "Il cervello lo sta abbandonando"
Taylor Swift si sposa, arrivano gli auguri (inaspettati) di Trump
Taylor Swift si sposa, arrivano gli auguri (inaspettati) di Trump
Venezia 2025, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation
Venezia 2025, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation
Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: "Solo una vescica"
Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: "Solo una vescica"
SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 26 agosto
SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 26 agosto
Sinner, buona la prima agli Us Open: Kopriva battuto in tre set
Sinner, buona la prima agli Us Open: Kopriva battuto in tre set
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante
Gaza, Idf: "Uccisi 6 membri di Hamas in attacco a ospedale Nasser"
Gaza, Idf: "Uccisi 6 membri di Hamas in attacco a ospedale Nasser"
"Togliere l'amicizia Facebook agli ebrei", bufera su prof dell'università di Palermo
"Togliere l'amicizia Facebook agli ebrei", bufera su prof dell'università di Palermo
Difesa, rinviato summit a Roma dell'11 settembre per evolversi situazione geopolitica
Difesa, rinviato summit a Roma dell'11 settembre per evolversi situazione geopolitica
Sinner-Kopriva, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta
Sinner-Kopriva, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta
Venus Williams si commuove dopo l'eliminazione agli Us Open a 45 anni: "Mi sono sentita libera"
Venus Williams si commuove dopo l'eliminazione agli Us Open a 45 anni: "Mi sono sentita libera"
Pino Insegno resta in Rai: azienda gli rinnova il contratto per un anno
Pino Insegno resta in Rai: azienda gli rinnova il contratto per un anno

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Amici animali
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo
    Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo
    Spotify introduce i messaggi diretti, come inviarli
    Spotify introduce i messaggi diretti, come inviarli
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area

    Curiosità

    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini

    chiudi