Incidente A1, chi sono le vittime dello schianto con il tir tra Arezzo e Valdarno

(Adnkronos) - Si chiamavano Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, i due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini rimasti uccisi oggi, lunedì 4 agosto, nell'incidente sulla A1, direzione nord fra Arezzo e Valdarno, quando un mezzo pesante ha travolto e schiacciato l'ambulanza sulla quale prestavano servizio. Morto anche il paziente a bordo. Lo scrive su Facebook Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo: "Erano a bordo dell’ambulanza travolta nel terribile incidente fra Arezzo e Valdarno: insieme a loro ha perso la vita anche il paziente che stavano trasportando. Altre 15 persone sono rimaste ferite", si legge nel post. "Gianni e Giulia - scrive ancora - indossavano la divisa per scelta d’amore: dedicavano il tempo libero a soccorrere chiunque avesse bisogno, giorno e notte, in silenzio, senza clamori. Oggi questo gesto di altruismo ci ricorda quanto siano preziosi i volontari che, con professionalità e cuore, tengono in piedi il sistema dell’emergenza.Ci stringiamo alle famiglie, ai colleghi della Misericordia e a tutti i feriti. Il loro dolore è il nostro dolore. Grazie ai Vigili del Fuoco, agli operatori del 112, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari e coloro che stanno lavorando senza sosta su quel tratto di autostrada". Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un tir avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e travolgendo i veicoli che viaggiavano nell’altra direzione. I feriti sono stati quindici, tra cui il camionista, che versa in condizioni critiche. La Federazione regionale delle Misericordie esprime "dolore e costernazione per la terribile tragedia avvenuta stamani sull’A/1. Siamo vicini, con il cuore e con la preghiera, alle famiglie dei soccorritori e del paziente trasportato, colpite da questo straziante lutto e all’intera comunità di Terranuova Bracciolini, oggi colpita da un dolore difficile da esprimere". "Invitiamo tutti i nostri fratelli e sorelle di Misericordia ad unirsi nella preghiera per quanti ci hanno lasciato oggi e per la vita e la salute di tutte le persone rimaste ferite in questo devastante incidente", si legge in un comunicato. Per mostrare la propria vicinanza, affranta e affettuosa, ai fratelli e sorelle della Misericordia di Terranuova Bracciolini, il presidente delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, chiede a tutte Misericordie italiane di esporre nel giorno dei funerali un nastro nero in segno di lutto su tutti i mezzi delle Misericordie che, come sempre, saranno a servizio delle persone sofferenti. “Quello che è accaduto questa mattina sull’autostrada nei pressi di Arezzo è difficile da comprendere e da accettare: una terribile tragedia che ha causato la morte di tre persone a bordo di un’ambulanza, il paziente e due volontari impegnati come sempre a salvare vite. E poi le altre quindici persone rimaste ferite. Penso alle vittime, alle famiglie di chi ha perso la vita e a chi ora si trova in ospedale, specie ai feriti più gravi. Non posso che esprimere il più profondo cordoglio a nome di tutto il Consiglio regionale e mio personale e la vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo per le conseguenze di questo terribile incidente”. Queste le parole con cui il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. "Il nostro pensiero commosso va anche a tutto il personale della Misericordia di Terranuova Bracciolini, di cui facevano parte gli operatori sanitari deceduti nell’ambulanza. Il sistema del volontariato è uno dei tratti distintivi della nostra regione e oggi, per tutta la Toscana, è un giorno carico di dolore”. Il presidente Mazzeo, infine, ha voluto rivolgere un ringraziamento "al sistema regionale per le maxi-emergenze sanitarie, che è entrato immediatamente in funzione con tutti i mezzi necessari facendo tutto il possibile di fronte a una tragedia spaventosa”. Per la Regione Toscana anche l’assessora al sociale Serena Spinelli e l’assessore alla sanità Simone Bezzini si uniscono al dolore per il grave incidente di questa mattina. “La notizia del gravissimo incidente avvenuto sull’A1, in cui hanno perso la vita il paziente e due dei volontari a bordo di un’ambulanza, con un terzo gravemente ferito, ci colpisce profondamente”, afferma l’assessora Spinelli. “Mi unisco al cordoglio alle famiglie delle tre vittime e nella vicinanza ai molti feriti. Due delle persone che oggi hanno perso la vita stavano svolgendo un ruolo prezioso: quello che ogni giorno svolgono le organizzazioni di volontariato e di pubblica assistenza, dedicandosi con generosità nel garantire soccorso e assistenza alle persone. Un forte abbraccio a tutta la comunità di volontari e volontarie della Misericordia di Terranuova Bracciolini e di tutta la nostra regione”. “Mi unisco al dolore che ha colpito la Misericordia di Terranuova Bracciolini, i familiari e i cari dei volontari e del paziente a bordo dell’ambulanza che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto questa mattina sull’A1”, dice l’assessore Bezzini. “È una ferita profonda, che colpisce tutta la comunità e ci ricorda il valore straordinario delle associazioni di volontariato e il contributo essenziale che offrono ogni giorno al nostro sistema sanitario. Grazie ai professionisti del sistema di maxi emergenze sanitarie, intervenuti tempestivamente per prestare soccorso. Unitamente al cordoglio per i familiari delle vittime, un pensiero di vicinanza va a tutte le persone rimaste ferite con l’augurio che possano rimettersi al più presto”. [email protected] (Web Info)