Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
08 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Inquinamento in mare, come depurare le acque di sentina delle navi: il piano di BlueShield

Inquinamento in mare, come depurare le acque di sentina delle navi: il piano di BlueShield

|8 Agosto 2025

(Adnkronos) - Sviluppare soluzioni innovative per la depurazione delle acque di sentina, quelle acque sporche accumulate nei fondali delle navi contenenti oli, idrocarburi e sostanze inquinanti. Come? Con un investimento di 20 milioni di euro in 5 anni, fino a 120 nuovi posti di lavoro altamente qualificati, una scommessa su ricerca e sviluppo con l’obiettivo di attrarre e trattenere i migliori talenti italiani e di attivare filiere locali a elevato contenuto tecnologico. L'obiettivo e i numeri, ambiziosi, del piano industriale 2025–2029 di BlueShield Technology, sono l'espressione concreta di un’industria sostenibile che non si limita a mitigare i danni ambientali, ma si propone di prevenirli alla radice, intervenendo sul fronte più critico e meno presidiato dell’inquinamento navale: il trattamento delle acque di sentina. Un segmento tecnico finora affrontato con soluzioni obsolete e poco efficaci, che oggi può essere ripensato in chiave tecnologica, etica e rigenerativa.   BlueShield Technology è una società italiana nata nel 2024 come spin-off del Gruppo Horizon, azienda attiva da più di 10 anni nel settore dell’ingegneria infrastrutturale e degli impianti tecnologici. Nel 2023 il Gruppo ha, inoltre, acquisito Signorotto Fire Service, ampliando così la propria capacità al settore della sicurezza antincendio e della formazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Una realtà, Horizon Group, che punta a raggiungere oltre 80 milioni di fatturato nei prossimi anni e più di 200 posti di lavoro. BlueShield si configura come una Società Benefit, coniugando innovazione tecnica e valori sociali e ambientali.  Il cuore della tecnologia è il sistema BlueSheer, che depura le acque di sentina attraverso una combinazione di filtri intelligenti. Particolarmente innovativo è il sistema brevettato di rigenerazione che permette di pulire automaticamente i filtri con fluidi a impatto ambientale nullo, evitando la sostituzione e consentendo un riutilizzo praticamente illimitato, con notevole riduzione di sprechi e costi. Grazie a questa tecnologia, le navi possono scaricare acqua pulita in mare, in conformità alle normative internazionali e contribuendo attivamente alla protezione degli oceani. Il sistema è compatto, consuma meno di 5 kW/h e può essere installato anche in spazi ridotti, rendendolo adatto a diverse tipologie di navi. Il suo approccio integrato prevede non solo il trattamento delle acque, ma anche il recupero e riuso di oli e idrocarburi, destinabili a essere riutilizzati come combustibili marini o impiegati nella cosmetica e nella farmaceutica. Tra le soluzioni complementari si segnalano: SeaHero, servizio di pronto intervento ambientale in caso di sversamenti di petrolio o idrocarburi; HydroGuard, sistema per la depurazione delle acque industriali, progettato per impianti produttivi ad alta efficienza e sostenibilità.  L’impresa ha annunciato un piano industriale che prevede: un investimento di 20 milioni di euro in 5 anni; fino a 120 nuovi posti di lavoro altamente qualificati; un forte investimento in ricerca e sviluppo con l’obiettivo di attrarre e trattenere i migliori talenti italiani e di attivare filiere locali a elevato contenuto tecnologico; un fatturato annuo di circa 29 milioni. Sebbene la prima applicazione sia in ambito navale, l’espansione progressiva è prevista anche in altri settori strategici, con un’estensione sia nel mercato europeo sia extraeuropeo.   In tale contesto si inserisce il recente ingresso in società di Fausto Bianchi, imprenditore, Presidente di Unindustria Latina e figura di riferimento del sistema confindustriale, che assume la carica di amministratore con delega alle Relazioni Industriali di BlueShield.  L’azienda, infatti, era alla ricerca di figure manageriali in grado di studiare la migliore collocazione per l’insediamento industriale. Mettendo a disposizione il proprio ruolo istituzionale e le proprie competenze manageriali, è con Bianchi che BlueShield investirà a Latina, con una sede e un primo stabilimento di produzione nel territorio pontino. Una scelta in linea con le ambizioni del territorio di diventare sempre più un polo meccanico e meccatronico della regione Lazio.  Questo sodalizio, tra Fausto Bianchi (Presidente di Unindustria Latina), Massimiliano Ceresani (Executive Chairman del Gruppo Horizon) e Antonio Incalza (CEO del Gruppo Horizon), nato nell’alveo di Unindustria – associazione laziale di Confindustria – rappresenta una conferma della forza generativa delle reti territoriali e delle capacità attrattive di una leadership imprenditoriale ancorata allo sviluppo locale e di un nuovo desiderio di fare sistema tra le aziende. Un’operazione coerente anche con il Piano industriale del Lazio 2025, la strategia condivisa da Unindustria e dalla Regione Lazio, che nei prossimi 4 anni punta, tra i vari obiettivi, ad una crescita dimensionale delle aziende del territorio, medie e piccole, così come alla crescita dell’occupazione di qualità nei settori manifatturieri ad alta e medio-alta tecnologia.   Nel panorama della transizione ecologica e dell’economia circolare, e in particolare all’interno della blue economy, BlueShield si distingue come un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo della ricerca e impresa. L’azienda, infatti, ha deciso di investire su un team di ricerca e sviluppo dedicato alla progettazione di tecnologie innovative per il trattamento delle acque reflue, con un focus iniziale sulle acque di sentina. I ricercatori – un chimico e un ingegnere chimico – provenienti dal mondo universitario sono quindi parte integrante del team aziendale, contribuendo attivamente alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di impianti prototipali e industriali.  Questo modello di collaborazione ha permesso di coniugare la profondità dell’approccio scientifico con la visione pragmatica dell’impresa, generando un equilibrio tra tempi di ricerca e obiettivi di mercato. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Sport, De Pascale: "Flora e Miro Tabanelli due campioni che proseguono una tradizione illustre"
Sport
Sport, De Pascale: "Flora e Miro Tabanelli due campioni che proseguono una tradizione illustre"
Una carriera folgorante quella di Miro e Flora tra i massimi campioni mondiali di una disciplina tra le più spettacolari: lo sci acrobatico o freestyle
San Felice, la biblioteca chiude dal 9 al 23 agosto
Da sapere
San Felice, la biblioteca chiude dal 9 al 23 agosto
Riapertura da lunedì 25 agosto con l’orario estivo
Concordia, Marika Menozzi è la nuova segretaria della Federazione Provinciale del PD
Politica
Concordia, Marika Menozzi è la nuova segretaria della Federazione Provinciale del PD
Eletta ieri sera dall’Assemblea provinciale, la sindaca di Concordia sulla Secchia subentra in seguito alle dimissioni di Stefano Reggianini
Modena, in Via Panni più sicurezza con l'attraversamento illuminato e rialzato
Traffico e viabilità
Modena, in Via Panni più sicurezza con l'attraversamento illuminato e rialzato
La nuova configurazione del tratto garantisce adeguata visibilità rispetto alle correnti di traffico insistenti su via Panni
Modena, al Novi Sad torna "Fatto in Italia"
Da sapere
Modena, al Novi Sad torna "Fatto in Italia"
Un vero e proprio "centro commerciale all’aperto", animato dalla professionalità e cordialità degli operatori ambulanti
Confesercenti: "Più stimoli per le piccole imprese"
Economia locale
Confesercenti: "Più stimoli per le piccole imprese"
Le Assemblee hanno permesso di fare un quadro della situazione economica, che rimane piuttosto complessa
Modena, Bertoldi (Lega Modena): “Città senza bussola, amministrazione senza visione"
Politica
Modena, Bertoldi (Lega Modena): “Città senza bussola, amministrazione senza visione"
Per il Capogruppo leghista, serve una svolta immediata: “Il Comune deve dotarsi al più presto di un indirizzo chiaro"
Mirandola, Secchia: "Orti urbani risorsa per la comunità"
Cronaca
Mirandola, Secchia: "Orti urbani risorsa per la comunità"
Il Comune di Mirandola esprime profonda gratitudine a tutti i volontari e soci dell’associazione per l’impegno, la cura e il senso civico dimostrati
Mirandola, Budri: "Cordoglio per la scomparsa di Berengo Gardin"
L'addio
Mirandola, Budri: "Cordoglio per la scomparsa di Berengo Gardin"
Con sguardo attento e poetico, ha documentato le trasformazioni del paesaggio urbano e rurale
Mirandola, Roberto Ganzerli: "Addio Berengo Gardin, ha raccolto le testimonianze del territorio"
L'addio
Mirandola, Roberto Ganzerli: "Addio Berengo Gardin, ha raccolto le testimonianze del territorio"
Fondatore del gruppo Laica Italia insieme al fotografo Mirandolese Vanni Calanca, aveva realizzato un importante reportage sul sisma del 2012
Scandalo Amo, Platis (FI): "Trasparenza lacunosa, bilancio 2024 non depositato"
Politica
Scandalo Amo, Platis (FI): "Trasparenza lacunosa, bilancio 2024 non depositato"
Nel mirino finiscono diverse trasferte istituzionali, su cui Forza Italia chiede massima trasparenza: Londrina (Brasile), Bruxelles, Zagabria, Friburgo
Lavoro, Arletti (Fdi): "Ricordare sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo"
Politica
Lavoro, Arletti (Fdi): "Ricordare sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo"
«La memoria della tragedia di Marcinelle non deve restare confinata a un rituale celebrativo, ma diventare un'occasione per riaffermare il valore del lavoro"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sinner 'raggiunge' Alcaraz alle Finals 2025. E Musetti spera
Sinner 'raggiunge' Alcaraz alle Finals 2025. E Musetti spera
Inquinamento in mare, come depurare le acque di sentina delle navi: il piano di BlueShield
Inquinamento in mare, come depurare le acque di sentina delle navi: il piano di BlueShield
Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l'omaggio dei compagni di squadra
Palermo, chiesa gremita per il funerale di Simona Cinà: l'omaggio dei compagni di squadra
Congedo parentale, in coppia donne ne ha diritto anche genitore intenzionale: cosa significa
Congedo parentale, in coppia donne ne ha diritto anche genitore intenzionale: cosa significa
Laboratorio Toscana, l'intesa Pd-M5s alla prova del programma: pesa la distanza sulle infrastrutture
Laboratorio Toscana, l'intesa Pd-M5s alla prova del programma: pesa la distanza sulle infrastrutture
Ucraina, Fox: "Ipotesi summit Trump-Putin a Roma". Tass smentisce
Ucraina, Fox: "Ipotesi summit Trump-Putin a Roma". Tass smentisce
Furti in casa vip, da Balivo a Zaccagni chi è finito nel mirino dei ladri a Roma
Furti in casa vip, da Balivo a Zaccagni chi è finito nel mirino dei ladri a Roma
Atalanta, nessun segnale da Lookman: la posizione della Dea e le mosse dell'Inter
Atalanta, nessun segnale da Lookman: la posizione della Dea e le mosse dell'Inter
Paolorossi si candida alla Regione Marche: “Io ‘pecora nera’ che fa quello che dice”
Paolorossi si candida alla Regione Marche: “Io ‘pecora nera’ che fa quello che dice”
Tennis: quote Atp Cincinnati, per Sisal il bis di Sinner in lavagna a 2,00
Tennis: quote Atp Cincinnati, per Sisal il bis di Sinner in lavagna a 2,00
Botulismo, in Italia 452 casi e 14 morti tra 2001-2020
Botulismo, in Italia 452 casi e 14 morti tra 2001-2020
Alcaraz, l'assalto a Sinner parte da Cincinnati: "Voglio tornare numero uno"
Alcaraz, l'assalto a Sinner parte da Cincinnati: "Voglio tornare numero uno"
Stefano Argentino, il legale scrive a Garante detenuti: "Suicidio annunciato, si poteva evitare"
Stefano Argentino, il legale scrive a Garante detenuti: "Suicidio annunciato, si poteva evitare"
Alessandra Amoroso, sorpresa a fine concerto: la proposta di matrimonio di Valerio
Alessandra Amoroso, sorpresa a fine concerto: la proposta di matrimonio di Valerio
Montreal, Mboko trionfa a sorpresa contro Osaka: "La ammiro". L'ex numero uno non si complimenta
Montreal, Mboko trionfa a sorpresa contro Osaka: "La ammiro". L'ex numero uno non si complimenta
Spid, tra presente e futuro: come cambierà l’identità digitale degli italiani
Spid, tra presente e futuro: come cambierà l’identità digitale degli italiani
Barbara D'Urso nel cast di 'Ballando con le stelle', la conferma di Milly Carlucci
Barbara D'Urso nel cast di 'Ballando con le stelle', la conferma di Milly Carlucci
Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto San Giovanni
Milano, violenta due minorenni: arrestato 40enne a Sesto San Giovanni
A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti per il 2026
A Mirabilandia al via la nuova stagione abbonamenti per il 2026
Botulino, da olive nere in acqua a conserve 'fai da te': in che cibi si trova
Botulino, da olive nere in acqua a conserve 'fai da te': in che cibi si trova

Rubriche

Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Caldo, l'immunologo Minelli: "Su ondate rischi con effetto 'booster' da particolato"
Caldo, l'immunologo Minelli: "Su ondate rischi con effetto 'booster' da particolato"
Bassetti, 'non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti'
Bassetti, 'non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti'
Sanità: scudo penale, Fism sollecita proseguimento confronto istituzionale
Sanità: scudo penale, Fism sollecita proseguimento confronto istituzionale
Università, Fnopi: "Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica"
Università, Fnopi: "Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica"
Torna la scabbia, in Italia +750% casi in 3 anni. L'overtourism tra le cause
Torna la scabbia, in Italia +750% casi in 3 anni. L'overtourism tra le cause
Covid, ecco perché può causare trombosi: lo studio
Covid, ecco perché può causare trombosi: lo studio
Stress e depressione, consigli pratici per superare il 'summer blues'
Stress e depressione, consigli pratici per superare il 'summer blues'
West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
Incendi, 700 nel 2025 e 320 km quadrati in fumo, da Iss consigli salva-aria
Incendi, 700 nel 2025 e 320 km quadrati in fumo, da Iss consigli salva-aria
Digiuno a staffetta dei medici italiani per Gaza, sono già 1.300 le adesioni
Digiuno a staffetta dei medici italiani per Gaza, sono già 1.300 le adesioni
ChatGpt potrebbe rilevare disagio mentale ed emotivo, pronte nuove funzioni
ChatGpt potrebbe rilevare disagio mentale ed emotivo, pronte nuove funzioni
Bellezza, da medici estetici 5 regole per interventi in sicurezza
Bellezza, da medici estetici 5 regole per interventi in sicurezza

Sul Panaro on air

    • WatchSospette iregolarità nella gestione del Comune di San Prospero, l'opposizione vuole vederci chiaro
    • WatchScandalo Amo contanti e bancomat, Forza Italia porta il caso in Procura
    • WatchCentro antiviolenza a Medolla - Cos'è, come funziona e che aiuto ti può dare

    • ATTUALITÀ

    Report 'Animali in città': meno di 4 Comuni su 10 promossi nei servizi pet care
    Report 'Animali in città': meno di 4 Comuni su 10 promossi nei servizi pet care
    Turismo, più occupati ma anche più 'introvabili': cuochi irreperibili nel 61,7% dei casi
    Turismo, più occupati ma anche più 'introvabili': cuochi irreperibili nel 61,7% dei casi
    Nintendo lancia My Mario, app gratuita e nuovi prodotti per i più piccoli
    Nintendo lancia My Mario, app gratuita e nuovi prodotti per i più piccoli
    OpenAI lancia ChatGPT-5 per tutti gli utenti, le novità
    OpenAI lancia ChatGPT-5 per tutti gli utenti, le novità
    Utopica Pop Festival: Senigallia diventa il regno dell'immaginazione
    Utopica Pop Festival: Senigallia diventa il regno dell'immaginazione
    In Umbria al via la mostra 'Made in Gubbio' per celebrare gli artigiani del territorio
    In Umbria al via la mostra 'Made in Gubbio' per celebrare gli artigiani del territorio
    Estate, Assobalneari Italia: spiagge affollate solo domenica, presenze in calo resto settimana
    Estate, Assobalneari Italia: spiagge affollate solo domenica, presenze in calo resto settimana
    Consob blocca truffa WhatsApp, l'App si aggiorna per la sicurezza
    Consob blocca truffa WhatsApp, l'App si aggiorna per la sicurezza
    Ponte sullo Stretto, Perrini (Consiglio ingegneri), "Capolavoro tecnico che porterà sviluppo territoriale"
    Ponte sullo Stretto, Perrini (Consiglio ingegneri), "Capolavoro tecnico che porterà sviluppo territoriale"
    Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini
    Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini
    Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
    Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
    Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo
    Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La storia
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato. 

    chiudi