Italia-Slovenia 3-1, azzurri del volley in finale Nations League

(Adnkronos) - La nazionale italiana maschile di pallavolo si qualifica per la prima volta per la finale di Nations League. Gli azzurri sono arrivati per l'ultima volta sul podio della manifestazione quando si chiamava ancora World League nel 2014. L'ultima finale giocata risaliva addirittura al 2004, l'ultima vittoria nel 2000. L'Italia si è imposta in semifinale 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-18) sulla Slovenia. Gli azzurri si giocheranno il titolo contro la vincente della sfida tra Brasile e Polonia. A Ningbo l'Italvolley non finisce di stupire e grazie al meritato successo per 3-1 sulla Slovenia, si prepara a vivere un nuovo appuntamento con la storia. La nazionale maschile ha già la certezza di aver conquistato e aggiunto alla sua prestigiosa bacheca una medaglia: la prima da quando nel 2018 la Volleyball Nations League ha preso il posto della World League. I 4.000 spettatori del Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo, al termine di un match intenso, hanno applaudito i ragazzi guidati da Ferdinando De Giorgi. Il successo di oggi aggiorna a 12 il conto delle gare vinte in questa edizione di VNL. L’Italia, dunque, continua a coltivare dolci ricordi contro la Slovenia: oltre al successo maturato nella Week 3 giocata a Lubiana, che fa il paio con quello odierno a Ningbo, vanno ricordate la vittoria in finale ai Campionati Europei del 2021 e quella in semifinale ai Campionati Mondiali 2022, quando ancora una volta furono Giannelli e compagni a prevalere, aprendo la strada al trionfo iridato. Quest’oggi, la sfida con la Slovenia ha nuovamente spalancato le porte di una finale, quella della Volleyball Nations League 2025. [email protected] (Web Info)