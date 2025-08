Jet set all’italiana, da Paris Hilton a Irina Shayk: l’estate tricolore delle star internazionali

(Adnkronos) - Tra yacht in Sardegna, terrazze mozzafiato sul lago di Como, passeggiate romantiche in riva al mare sulla Costiera Amalfitana e aperitivi al tramonto sorseggiando un bicchiere di limoncello, anche quest'anno l'Italia si conferma tra le mete preferite delle star internazionali che hanno scelto il 'Bel Paese' per rilassarsi e godersi il buon cibo made in Italy. Paris Hilton ha trascorso recentemente le sue vacanze in Sardegna, a bordo di un lussuoso yacht, in compagnia del marito Carter Reum e i loro due figli, Phoenix Barron e London Marilyn, tra momenti di relax, immersioni e bagni di sole, immagini che ha voluto condividere anche con i suoi fan sui suoi social media. Senza però dimenticarsi di mostrare i suoi outfit super griffati. Vacanza da sogno tra Napoli, Capri, Sorrento, Ischia e la Sicilia per Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner. I due si sono recati a Napoli e hanno passeggiato per i quartieri storici della città partenopea, concedendosi anche gite in barca in Costiera Amalfitana con in mano bicchieri di limoncello. A Palermo invece hanno visitato luoghi iconici, come piazza Rivoluzione e piazza Croce dei Vespri e sono stati visti mentre si gustavano aperitivi e cene. Vacanze a Capri anche per la supermodella russa Irina Shayk che ha 'sfilato' sulle spiagge dell'isola sfoggiando bikini Dolce & Gabbana con figlia al seguito. Irina è poi proseguito la vacanza sul lago di Garda. Sul suo profilo Instragram la top model ha postato foto e video della sua trasferta benacense, al Grand Hotel Villa Feltrinelli di Gargnano, da 1.800 euro a notte. Relax tra Napoli e Capri per Margot Robbie e il marito Tom Ackerle. L'attrice protagonista di 'Barbie', con indosso mini dress floreali è stata avvistata in un hotel super lussuoso con terrazze vista Vesuvio. L'imprenditrice e personaggio televisivo statunitense Kylie Jenner ha optato invece per le campagne Toscane in un resort di lusso, 'Borgo Santo Pietro', nella campagna senese, a Chiusdino. Insieme a lei, anche la sorella Kendall e i figli di Kylie. La vacanza ha incluso relax, pasti all'aperto, passeggiate e momenti in piscina, il tutto documentato sui profili social. George Clooney e la moglie Amal sono tornati sul Lago di Como, dove, come ogni estate, trascorreranno parte delle loro vacanze nella storica Villa Oleandra di Laglio, acquistata oltre vent’anni fa dall’attore. Ma la meta più gettonata si conferma la perla del Golfo di Napoli, Capri, con moltissime star coinvolte nelle scatenate serate canore del rinomato locale 'Anema e Core'. Tra queste, la regina della tv americana Oprah Winfrey, Elton John, la top model Vittoria Ceretti, il rapper Rick Ross e il chitarrista Tom Morello. Sull’isola, tra Mark Zuckerberg e Vincent Cassel, Andrea Bocelli e la famiglia di Bernard Arnault, non sono mancati gli habitué Samuel L. Jackson, Magic Johnson e Michael Jordan. Insomma l'Italia, tra mari e monti, città d'arte e mare cristallino, si conferma la meta preferita dal jet set internazionale. (di Alisa Toaff) [email protected] (Web Info)