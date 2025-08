L’ambasciatore russo: “Non ci si può fidare dell’Italia, ucrainofilia nuovo virus”

(Adnkronos) - "Al momento non ci possiamo fidare dei nostri interlocutori italiani". Lo dice in una lunga intervista al quotidiano Izvestia l'ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, che denuncia come nell'"élite italiana, dopo il Covid, siano entrati due nuovi virus: la russofobia e l'ucrainofilia". Secondo Paramanov, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina tre anni fa, "non ci sono stati cambiamenti significativi nell'establishment italiano e vediamo per lo più gli stessi volti. Ma c'è una piccola sfumatura: due nuovi virus sono entrati nell'élite italiana per sostituire l'epidemia di Covid: la russofobia e l'ucrainofilia, che, grazie alla loro sinergia, assumono forme particolarmente aggressive e portano a conseguenze molto deprimenti sia in termini di processi politici interni che di posizionamento sulla scena internazionale". Di conseguenza, sostiene l'ambasciatore, "anche i nostri interlocutori immuni da questo flagello preferiscono isolarsi nelle condizioni attuali per non essere contagiati, salvaguardare le loro convinzioni e preservare il buon senso". In generale, dice Paramonov - che la scorsa settimana era stato convocato alla Farnesina, per protestare contro l'inserimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un elenco di presunti 'russofobi' da parte del ministero degli Esteri di Mosca - "la leadership italiana rimane ermeticamente chiusa ai contatti ufficiali con la parte russa a tutti i livelli. A volte sembra che in un certo senso applichi l'approccio del capo del regime di Kiev Zelensky, che ha imposto un autodivieto di condurre qualsiasi negoziato con la Russia". Nell'intervista al quotidiano russo, l'ambasciatore parla poi anche della questione della fornitura di armi italiane a Kiev, tema su cui "la leadership è abbastanza sensibile". "Roma ha completamente classificato tutto ciò che riguarda la fornitura di armi all'Ucraina. Non ci sono praticamente materiali affidabili nello spazio pubblico su ciò che, di fatto, costituisce l'assistenza militare italiana all'Ucraina - afferma Paramonov - Tuttavia, è noto che il volume totale è di circa 3-4 miliardi di euro. Queste forniture rappresentano un volume piuttosto consistente di armi pericolose, comprese quelle pesanti. Quasi ogni due o tre mesi, la leadership italiana approva un altro lotto di armi e attrezzature militari da fornire all'Ucraina. E ora, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già in preparazione il dodicesimo pacchetto di tale 'assistenza'". D'altra parte, prosegue l'ambasciatore, "sentiamo costantemente dichiarazioni rassicuranti da parte delle autorità secondo cui l'Italia non è in guerra con la Russia, non invierà le sue truppe sul territorio ucraino, nella zona di conflitto, e non permette alle autorità ucraine di utilizzare le armi fornite per colpire in profondità la Federazione russa. Questa è la differenza che cercano di presentare come circostanza attenuante riguardo al modo in cui Roma partecipa ufficialmente al conflitto dalla parte dell'Ucraina". "Ma penso - conclude - che, nonostante tutta questa presunta moderazione della posizione italiana rispetto ad altri Paesi, ad esempio i membri della cosiddetta coalizione dei volenterosi, in realtà non ci si dovrebbe fidare molto, perché molto spesso nel corso degli anni i Paesi dell'Occidente collettivo, compresa l'Italia, hanno cercato di presentare la loro posizione e le loro azioni nella luce migliore possibile e in una luce più amichevole di quanto non fosse in realtà. Al momento, non ci possiamo fidare in alcun modo dei nostri interlocutori ufficiali italiani". ---internazionale/ [email protected] (Web Info)