Lipsia-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) - Prima amichevole del pre-campionato per l'Atalanta di Ivan Juric. Oggi, sabato 2 agosto, i nerazzurri affrontano il Lipsia in un test già indicativo in vista dell'inizio di campionato previsto tra tre settimane. Fari puntati su Lookman, uomo mercato che potrebbe lasciare il club bergamasco per trasferirsi all'Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni dell'amichevole tra Atalanta e Lipsia: Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Finkgrafe, Bitshiabu; Baku, Bakayoko; Orban, Openda, Nusa; Vermeeren, Simons, Schlager. All. Werner. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Juric La partita tra Atalanta e Lipsia inizierà alle 15 e sarà visibile su Dazn. Per gli abbonati a Sky e Dazn, amichevole visibile anche sul canale 214 di Sky. Lipsia-Atalanta sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e sull'app di Dazn. [email protected] (Web Info)