Maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali
(Adnkronos) - Il maltempo si abbatte con forza sull'Italia in questa fine di agosto ed è allerta meteo per temporali e piogge abbondanti in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma la fase di estremo maltempo in spostamento dal Nord e dalla Toscana verso il resto del Centro e localmente al Sud. La situazione resterà da monitorare attentamente per altre 24 ore poi, da sabato pomeriggio, splenderà il sole quasi ovunque. Nel dettaglio, le spire del maltempo, collegate all’ex uragano Erin ancora centrato sulle Isole Britanniche, colpiranno il Nord e la Toscana con fenomeni anche violenti nelle prossime ore, più probabili su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Entro la fine della mattinata di venerdì 29 agosto, il maltempo avrà raggiunto anche le Marche interne, tutto il Lazio e la Campania poi, in giornata, i fenomeni più intensi impatteranno soprattutto tra Basso Lazio e Campania dove si temono temporali violenti: continuerà a piovere a macchia di leopardo su gran parte del Paese con una ‘ritornante’ perturbata anche verso il Nord-Ovest italiano e la Toscana in serata, dopo una breve tregua. Sabato il maltempo si sposterà verso i Balcani, ma condizionerà ancora l’Italia con una diffusa ‘variabilità perturbata’: si prevedono rovesci in particolare sul Triveneto, dalla Toscana e dal Lazio in spostamento rapido verso le regioni adriatiche fino al Salento. Non pioverà sulle Isole Maggiori e migliorerà rapidamente su tutta l’Italia dal pomeriggio. Domenica, infine, è previsto un bel sole quasi ovunque, prima di un nuovo peggioramento atteso in serata al Nord-Ovest per l’arrivo di un’altra perturbazione collegata all’ex uragano Erin, un ciclone ancora attivo tra le Isole Britanniche e l’Islanda come avviene normalmente in autunno. Una fase autunnale alla fine di agosto: prestiamo dunque la massima attenzione in quanto le perturbazioni di stampo autunnale trovano, alla fine dell’estate, temperature elevate e mari ‘super caldi’; in altre parole, adesso è disponibile tantissimo calore, tantissimo combustibile per attivare temporali violenti, nubifragi e venti di downbursts, come purtroppo già accaduto anche nelle scorse 24 ore. Venerdì 29. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo specie sulle tirreniche. Al Sud: peggiora specie in Campania; ancora molto caldo tra Sicilia e Puglia. Sabato 30. Al Nord: migliora a partire da ovest. Al Centro: rovesci sparsi, tendenza a miglioramento. Al Sud: rovesci sparsi, calo termico, migliora dal pomeriggio. Domenica 31. Al Nord: bel tempo, nubi in aumento dalla sera. Al Centro: bel tempo, giornata gradevole. Al Sud: bel tempo, giornata gradevole. Tendenza: nuova perturbazione tra lunedì e martedì, poi alta pressione. [email protected] (Web Info)
