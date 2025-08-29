Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali

29 Agosto 2025

(Adnkronos) - Il maltempo si abbatte con forza sull'Italia in questa fine di agosto ed è allerta meteo per temporali e piogge abbondanti in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma la fase di estremo maltempo in spostamento dal Nord e dalla Toscana verso il resto del Centro e localmente al Sud. La situazione resterà da monitorare attentamente per altre 24 ore poi, da sabato pomeriggio, splenderà il sole quasi ovunque. Nel dettaglio, le spire del maltempo, collegate all’ex uragano Erin ancora centrato sulle Isole Britanniche, colpiranno il Nord e la Toscana con fenomeni anche violenti nelle prossime ore, più probabili su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Entro la fine della mattinata di venerdì 29 agosto, il maltempo avrà raggiunto anche le Marche interne, tutto il Lazio e la Campania poi, in giornata, i fenomeni più intensi impatteranno soprattutto tra Basso Lazio e Campania dove si temono temporali violenti: continuerà a piovere a macchia di leopardo su gran parte del Paese con una ‘ritornante’ perturbata anche verso il Nord-Ovest italiano e la Toscana in serata, dopo una breve tregua. Sabato il maltempo si sposterà verso i Balcani, ma condizionerà ancora l’Italia con una diffusa ‘variabilità perturbata’: si prevedono rovesci in particolare sul Triveneto, dalla Toscana e dal Lazio in spostamento rapido verso le regioni adriatiche fino al Salento. Non pioverà sulle Isole Maggiori e migliorerà rapidamente su tutta l’Italia dal pomeriggio. Domenica, infine, è previsto un bel sole quasi ovunque, prima di un nuovo peggioramento atteso in serata al Nord-Ovest per l’arrivo di un’altra perturbazione collegata all’ex uragano Erin, un ciclone ancora attivo tra le Isole Britanniche e l’Islanda come avviene normalmente in autunno. Una fase autunnale alla fine di agosto: prestiamo dunque la massima attenzione in quanto le perturbazioni di stampo autunnale trovano, alla fine dell’estate, temperature elevate e mari ‘super caldi’; in altre parole, adesso è disponibile tantissimo calore, tantissimo combustibile per attivare temporali violenti, nubifragi e venti di downbursts, come purtroppo già accaduto anche nelle scorse 24 ore. Venerdì 29. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo specie sulle tirreniche. Al Sud: peggiora specie in Campania; ancora molto caldo tra Sicilia e Puglia. Sabato 30. Al Nord: migliora a partire da ovest. Al Centro: rovesci sparsi, tendenza a miglioramento. Al Sud: rovesci sparsi, calo termico, migliora dal pomeriggio. Domenica 31. Al Nord: bel tempo, nubi in aumento dalla sera. Al Centro: bel tempo, giornata gradevole. Al Sud: bel tempo, giornata gradevole. Tendenza: nuova perturbazione tra lunedì e martedì, poi alta pressione. [email protected] (Web Info)
A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
Finisce con l'auto contro una vetrina, 77enne grave a Finale Emilia
Finisce con l'auto contro una vetrina, 77enne grave a Finale Emilia
L’impatto è stato violento e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi
Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
In Emilia-Romagna ticket sanitario azzerato per i lavoratori colpiti dalle crisi aziendali
In Emilia-Romagna ticket sanitario azzerato per i lavoratori colpiti dalle crisi aziendali
Il richiedente deve aver perso involontariamente il lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente dopo il 1^ gennaio 2015, oppure aver cessato un’attività di lavoro autonomo esercitata tramite la titolarità di una partita iva.
Partite del Modena Calcio allo Stadio Braglia, vietati vetro, lattine e alcolici oltre i 5 gradi
Partite del Modena Calcio allo Stadio Braglia, vietati vetro, lattine e alcolici oltre i 5 gradi
Il provvedimento, da due ore prima dell’inizio della partita fino alle 2 del giorno successivo.
Partita Modena-Avellino, cambia la viabilità in zona Stadio
Partita Modena-Avellino, cambia la viabilità in zona Stadio
Domenica 31 agosto divieti di transito e sosta in piazza Tien An Men, nei viali Monte Kosica, Montecuccoli, Fontanelli e in zona Stazione.
Maltempo a Milano Marittima, almeno 320 alberi caduti: il reportage della nostra fotografa Roberta Mulinazzi
Maltempo a Milano Marittima, almeno 320 alberi caduti: il reportage della nostra fotografa Roberta Mulinazzi
Sono 85 le auto danneggiate.
Soliera entra per la prima volta nel percorso della Via Germanica Romea Imperiale
Soliera entra per la prima volta nel percorso della Via Germanica Romea Imperiale
Il 13 e 14 settembre i pellegrini faranno tappa in Città.
Il trofeo rubato: visita in Ghirlandina tra storia e letteratura
Il trofeo rubato: visita in Ghirlandina tra storia e letteratura
Sabato 30 agosto alle 19 una visita guidata tra arte, storia e leggende modenesi del Trecento, prendendo spunto da "La secchia rapita" di Alessandro Tassoni.
Emergenza crack, Castaldini (FI) chiede un'udienza conoscitiva in commissione regionale
Emergenza crack, Castaldini (FI) chiede un'udienza conoscitiva in commissione regionale
La consigliera: «Occorre coinvolgere Ausl, Comuni e associazioni per capire se il sistema lavora in rete».
Maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca "Stellata" e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l'ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Fibrosi cistica, Aifa rinnova e amplia anche a bimbi rimborsabilità trattamenti
Fibrosi cistica, Aifa rinnova e amplia anche a bimbi rimborsabilità trattamenti
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
West Nile, nuovo caso a Oristano: 64enne positivo al virus
West Nile, nuovo caso a Oristano: 64enne positivo al virus
Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione
Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione

    PlayStation Plus, i giochi di settembre 2025 su PS4 e PS5
    PlayStation Plus, i giochi di settembre 2025 su PS4 e PS5
    Torrent su iPhone, Apple blocca app sugli store alternativi
    Torrent su iPhone, Apple blocca app sugli store alternativi
    Pixel 10 Pro, recensione dello smartphone Google a tutta IA
    Pixel 10 Pro, recensione dello smartphone Google a tutta IA
    Startup: Wayla offre primo servizio di van pooling e lancia campagna di crowdfunding
    Startup: Wayla offre primo servizio di van pooling e lancia campagna di crowdfunding
    Microsoft licenzia dipendenti dopo le proteste del presidente
    Microsoft licenzia dipendenti dopo le proteste del presidente
    I vigneti di Collio e Brda diventano un parco d’arte che abbatte il confine invisibile
    I vigneti di Collio e Brda diventano un parco d’arte che abbatte il confine invisibile
    Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro
    Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro
    Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
    Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura
    Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
    Hankook Ventus: vent’anni di innovazione
    Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India
    Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India
    Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record
    Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record
    Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma
    Bosch e Cariad, intelligenza artificiale al centro della guida autonoma

    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile

    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018

