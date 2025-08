Marco Carta dimesso dall’ospedale, come sta il cantante: il messaggio

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Marco Carta è stato dimesso dall'ospedale. Il cantante sardo, ex vincitore di Amici, era stato ricoverato in seguito a un malore e si è ritrovato costretto ad annullare il concerto a Porto Torres, in Sardegna, a causa di un problema di salute. Con una nota ufficiale, lo staff di Marco Carta ha fatto sapere che le condizioni fisiche del cantante sono migliorate: “Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo". Il motivo del ricovero, tuttavia, non è stato chiarito: "Un problema di salute ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale San Donato di Milano". Questa l’unica spiegazione. “Marco vi ringrazia per il vostro affetto, la vostra vicinanza e la vostra comprensione”, ha concluso lo staff. Dopo aver annullato il concerto previsto per domenica 3 agosto a Porto Torres, lo staff comunica: "Tutte le prossime date del Solo Fantasia Tour sono confermate". [email protected] (Web Info)