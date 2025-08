Marco Carta ricoverato in ospedale, come sta il cantante: “Annullato il concerto”

(Adnkronos) - Marco Carta si trova attualmente ricoverato in ospedale. Il cantante sardo, ex vincitore di Amici, è stato costretto ad annullare il concerto a Porto Torres, in Sardegna, a causa di un problema di salute. Con una nota ufficiale, lo staff di Marco Carta ha fatto sapere che le condizioni fisiche del cantante al momento sono stabili. "Con estremo rammarico, siamo costretti a comunicare l’annullamento del concerto previsto oggi (domenica 3 agosto, ndr) a Porto Torres per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage. Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione", si legge nella nota diffusa sul profilo Instagram del cantante. In una storia successiva, a corredo di uno scatto in cui viene mostrato il braccio di Marco Carta fasciato, con il braccialetto dell'ospedale, lo staff comunica: "Siamo stati costretti ad annullare l’esibizione di quest’oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto l’artista a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano. Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza". E per concludere: "Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare questa data che il cantante vuole portare a casa a tutti i costi. Vi terremo aggiornati. Infine, Marco Carta manda un grande abbraccio a tutto il pubblico che lo sta inondando di affetto, e al quale promette una pronta guarigione". [email protected] (Web Info)