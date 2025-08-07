Meghan snobbata dagli ‘amici’ di Hollywood, silenzio assordante per il compleanno
(Adnkronos) - Meghan Markle ha festeggiato il suo compleanno circondata dal silenzio assordante da parte di alcuni dei suoi amici di Hollywood più stretti, alimentando speculazioni sul fatto che i suoi sogni nello star system potrebbero svanire rapidamente. La duchessa di Sussex, che ha compiuto 44 anni lunedì scorso, è stata ampiamente snobbata non solo dai membri senior della famiglia reale, ma anche da celebrità del cinema, cosa che un tempo non accadeva, quando per il suo compleanno riceveva ondate di auguri e di affetto. Come se non bastasse, scrive l'Express, Meghan deve ora affrontare anche le accuse di aver scritto il suo tributo di compleanno attraverso il suo brand di lifestyle 'As Ever'. Un suo post sull'account Instagram del marchio recita: "Celebrando la donna dietro tutto questo. Mette il cuore, la visione e il tocco magico in ogni dettaglio, e oggi brindiamo a lei! Buon compleanno alla nostra fondatrice @meghan". Il tono del messaggio ha fatto storcere il naso ai fan, con un commentatore che ha scritto: "Nessuno dovrebbe sorprendersi che Meghan si sia elogiata e si sia augurata buon compleanno". Un altro ha aggiunto: "'Mette il cuore in ogni dettaglio...' Ragazza, l'hai messo nella tua stessa tastiera". Meghan, che un tempo era pubblicamente sostenuta da personaggi del calibro di Beyoncé e Tyler Perry, ora sembra aver perso il controllo sulla cerchia ristretta di Hollywood, con perfino i suoi sostenitori più fedeli che quest'anno sono rimasti in silenzio. Beyoncé ha inviato gli auguri di compleanno nell'agosto 2020, pubblicando sul suo sito web "Buon compleanno Meghan Markle ", insieme a una foto della duchessa da bambina. Si incontrarono la prima volta alla première londinese del 'Re Leone', nel 2019, a cui Meghan e il principe Harry parteciparono in veste reale ufficiale. La loro amicizia sembrava intatta nel 2022, quando Meghan rivelò nella docuserie Harry & Meghan di Netflix di aver ricevuto un messaggio privato dalla cantante. Meghan ha detto che Beyoncé stava "solo chiedendo come stava" e voleva assicurarsi che si sentisse "al sicuro e protetta", e ha aggiunto che la cantante le aveva detto quanto la "ammirasse e la rispettasse". Meghan e Harry hanno partecipato al 'Renaissance Tour' di Beyoncé nel 2023 e alla tappa del Cowboy Carter Tour a Los Angeles all'inizio di quest'anno. Ma nel grande giorno di Meghan, questa settimana, è regnato il silenzio più assoluto. Ancora più sorprendente è stata la mancanza di riconoscimento da parte di Tyler Perry, l'uomo che una volta si è riferito a Meghan chiamandola "principessa" in un emozionante tributo su Instagram e che è il padrino di sua figlia, la principessa Lilibet. Nel 2022, Perry aveva dichiarato con entusiasmo: "Ho avuto un posto in prima fila nella tua vita negli ultimi anni. Ti ho visto sopportare cose che avrebbero distrutto molte persone. Sono incredibilmente orgoglioso di vedere quanto siate felici tu, tuo marito e i vostri figli. Mi riempie di gioia augurarti buon compleanno, principessa Meghan". Quest'anno, invece, non una parola, nonostante la moglie di Harry fosse attiva su Instagram quel giorno. Anche la famiglia reale è rimasta in silenzio. Negli anni precedenti, il principe William e la principessa Kate Middleton avevano pubblicato messaggi di auguri, così come re Carlo III e la regina Camilla. Ma nel 2025, non è stato condiviso alcun messaggio ufficiale. La reazione negativa non potrebbe arrivare in un momento peggiore per Meghan. Con i suoi ex sostenitori più stretti che, a quanto pare, mantengono le distanze, i critici iniziano a chiedersi se la sua stella stia svanendo, sia a Hollywood che oltreoceano. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Castelfranco Emilia, successo per la Festa dell'Unità di Bosco Albergati
- Provincia di Modena, West Nile: dodici trappole per scovare il virus
- Coop Alleanza, Francesca Durighel è la nuova vicepresidente
- Modena, il premio di Legambiente: "Città amica degli animali"
- Mirandola, la John Lennon protagonista di due eventi a Soverato
- Altroché grilli: la minaccia arriva dalle cavallette e dallo scarabeo giapponese
- Emergenza carceri, Vaccari e Rando (Pd): “Modena esclusa dal Piano carceri del Governo”
SportFilippo Baroncini, brutta caduta durante Giro di Polonia: ha riportato diverse fratture
Il 24enne di Massa Lombarda, nel Ravennate, è stato la principale vittima dell'incidente che ha caratterizzato la terza tappa
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
- Mirandola, stava aiutando un amico in negozio: muore dopo la caduta dalla scala
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
La storiaA Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato.